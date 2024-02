Final Fantasy VII Rebirth, la demo gratis è disponibile: ecco tutti i dettagli

Nella scorsa serata si è svolto lo State of Play dedicato a Final Fantasy VII Rebirth, che come previsto ci ha permesso di vedere più da vicino il gameplay della nuova esclusiva PS5 di Square Enix.

Il secondo capitolo della trilogia Remake (che potete prenotare su Amazon) è particolarmente ambizioso e intende evolvere tutti i migliori aspetti già visti nel primo episodio della nuova saga di Cloud e compagni.

Advertisement

Come aveva già anticipato un trailer mandato online in anticipo da PlayStation, subito dopo il termine della presentazione è stata resa disponibile anche una demo gratis, così da poter ingannare l'attesa prima della sua uscita ufficiale.

La conferma è arrivata anche con lo spettacolare trailer finale svelato durante l'evento, che vi allegheremo qui di seguito:

La demo gratuita di Final Fantasy VII Rebirth vi permetterà di giocare l'episodio di Nibelheim, il capitolo iniziale della storia, con la possibilità di utilizzare Cloud e Sephiroth in battaglia a vostro piacimento.

Se completerete questa versione dimostrativa, potrete importare il salvataggio nella versione completa per sbloccare i seguenti bonus:

Portafortuna moguri: un accessorio che aumenta la quantità di risorse estratte a un ritmo prestabilito.

un accessorio che aumenta la quantità di risorse estratte a un ritmo prestabilito. Set da sopravvivenza: una selezione di oggetti utili per l'avventura, come pozioni ed etere.

Inoltre avrete la possibilità di saltare l'episodio Nibelheim nella versione completa, qualora non vogliate ripeterlo dopo aver già completato la demo.

Square Enix ha anche anticipato che la demo si aggiornerà il 21 febbraio 2024 per dare accesso all'episodio dell'area di Junon: a differenza di Nibelheim, i progressi fatti in questa sezione non potranno essere trasferiti al gioco completo, perché l'area è stata ridimensionata per rendere i contenuti più compatti.

Gli sviluppatori avvisano inoltre gli utenti di aggiornare la demo prima di utilizzare la versione completa, così da rendere possibile il trasferimento dei bonus gratuiti: se volete iniziare a divertirvi con Final Fantasy VII Rebirth, potete scaricarla tramite la seguente pagina ufficiale.

In vista dell'imminente uscita ufficiale, che vi ricordiamo essere prevista per il 29 febbraio, anche noi abbiamo già avuto la possibilità di provarlo approfonditamente per ben 3 ore: vi raccontiamo com'è andata nel nostro provato.