Final Fantasy VII Rebirth, ancora disponibile la DELUXE EDITION da Gamestop!

Manca sempre meno all'uscita di Final Fantasy VII Rebirth, prevista per il 29 febbraio 2024. Ebbene, se non vedete l'ora di ritornare nei panni di Cloud e desiderate acquistare la Deluxe Edition ma pensavate fosse finita, oggi è il vostro giorno fortunato, giacché su GameStop sono ancora disponibili delle copie al prezzo di listino di 109,98€!

Vedi offerta su GameStop

Final Fantasy VII Rebirth, chi dovrebbe acquistarlo?

Final Fantasy VII Rebirth prosegue il racconto iniziato in Final Fantasy VII Remake, portando i protagonisti oltre i confini della metropoli di Midgar, in una missione globale alla scoperta di Sephiroth. Pur mantenendo la dinamica di action RPG in tempo reale del capitolo precedente, il gioco introduce rivisitazioni alla trama originaria. Il titolo offrirà un'esperienza di gioco open-world, offrendo la possibilità ai giocatori di attraversare svariate ambientazioni e di avvalersi di elementi distintivi come i Chocobo, ora cavalcabili.

Final Fantasy VII Rebirth rappresenta una combinazione perfetta di nostalgia e innovazione, ideale per i veri appassionati della storica serie Final Fantasy, che hanno vissuto le emozioni del titolo originale e desiderano riscoprire la magia in una veste grafica e sonora rivisitata e ottimizzata per le nuove generazioni.

Per chi è interessato, la Deluxe Edition di GameStop è un ottimo affare. Include consegna gratuita al giorno dell'uscita e la possibilità di pagare in tre rate senza interessi con Klarna. È consigliabile affrettarsi, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente. Visitate il sito di GameStop per scoprire di più e preordinare la vostra copia.

Vedi offerta su GameStop

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!