Fan di Groot? Questo set LEGO di Groot ballerino è STUPENDO (e costa pochissimo)

Anche oggi Amazon offre tantissime offerte per gli amanti dei set di costruzioni! LEGO Marvel Groot Ballerino è un set ideale per i fan dei Guardiani della Galassia e per chi ama i giocattoli interattivi. Questo set da 456 pezzi permette ai bambini dai 7 anni in su di costruire il personaggio di Groot in versione ballerino, con braccia e testa completamente snodabili. Il giocattolo, una volta assemblato, si trasforma in un piccolo spettacolo animato: girando la maniglia sul retro, il modello comincia a muoversi e a ballare, proprio come se fosse in una discoteca nel bosco, creando un momento di puro divertimento dinamico.

Oggi potete acquistarlo su Amazon al prezzo speciale di 36,99€!

Inoltre, il set include una serie di accessori personalizzabili, come foglie extra, cuffie e occhiali da sole, e tre targhette da applicare al vaso, permettendo di personalizzare il modello secondo i gusti di chi lo costruisce. La testa di Groot può girare e le braccia sono completamente snodabili, rendendo il personaggio ancora più realistico e dinamico. Il vaso da fiori in cui è contenuto include uno scomparto integrato, utile per conservare tutti gli accessori.

Perfetto sia per giocare che come oggetto da esporre, questo set LEGO offre un’esperienza di costruzione coinvolgente e stimolante, grazie anche all’app LEGO Builder. Con strumenti digitali per ingrandire, ruotare e salvare i progressi, l’app rende l’intera attività ancora più divertente e intuitiva.

Attualmente disponibile su Amazon a 36,99€, anziché 44,99€, questo set rappresenta un’occasione imperdibile per portare a casa un pezzo del mondo Marvel, perfetto per stimolare la creatività dei più piccoli e divertire i fan di Groot con un regalo originale.