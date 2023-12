Fallout 4, l'aggiornamento next-gen salta il 2023

Bethesda aveva annunciato di voler rendere Fallout 4 un titolo next-gen (o per meglio dire current-gen), con l'ormai classico aggiornamento che abbiamo visto per molti videogiochi delle passate generazioni. Tuttavia per tornare nel mondo di Fallout 4 in versione rivista e migliorata bisognerà attendere il 2024.

Mentre Fallout 76 ha silenziosamente festeggiato il suo quinto anniversario con una serie di aggiornamenti che hanno migliorato il discusso MMO, il titolo della serie principale doveva tornare in una nuova versione sulle console di attuale generazione.

L'update era stato annunciato addirittura nel 2022, con una release prevista entro la fine del 2023 ma che, a questo punto, non arriverà.

A pochi giorni dalla fine dell'anno, infatti, Bethesda ha annunciato l'amaro rinvio per Fallout 4 (tramite IGN US).

«Grazie per la pazienza dimostrata con noi mentre lavoriamo all'aggiornamento di nuova generazione di Fallout 4. Sappiamo che sei emozionato, e lo siamo anche noi! Ma abbiamo bisogno di un po’ più di tempo e attendiamo con impazienza un entusiasmante ritorno nel Commonwealth nel 2024.»

L'aggiornamento, previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, include una modalità prestazioni che consente framerate più elevati, una modalità qualità per la grafica 4K, oltre a correzioni di bug e più contenuti del Creation Club (supporto mod ufficiale di Bethesda).

Nell'attesa potete godervi Fallout 4 in versione next-gen grazie ai fan che, con una serie di mod, hanno ridato nuova luce al titolo.

Il mondo di Fallout comunque tornerà in un sacco di modi differenti, come la serie TV di Prime Video che, secondo gli autori, è da considerare come fosse una sorta di "Fallout 5". Per non parlare del prossimo set di Magic the Gathering che ospiterà proprio il mondo di Bethesda.