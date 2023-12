La serie TV di Fallout è come «Fallout 5», per gli autori

La serie TV di Fallout prodotta da Amazon sembra essere davvero promettente, a giudicare dal primo trailer ufficiale in italiano rilasciato nelle scorse ore: la volontà degli autori è quella di restituire un'ambientazione fedele ai canoni del franchise videoludico.

Per fare questo, la produzione ha deciso di non pensare alla sua serie televisiva come fosse un adattamento a parte o uno spin-off, ma come se fosse un vero e proprio nuovo capitolo della serie: una sorta di sequel di Fallout 4 (che trovate su Amazon), seppur raccontato con un medium diverso.

In un'intervista rilasciata durante CCXP, la fiera brasiliana dedicata a fumetti e intrattenimento, il co-sceneggiatore Graham Wagner non è voluto entrare troppo nei dettagli sulla storia, ma ha effettivamente confermato che la produzione ha realizzato lo show di Fallout paragonandolo a un nuovo videogioco (via IGN US):

«Ci siamo detti: "Questo è Fallout 5, questa è solo un'altra iterazione è iniziamo con neve fresca"».

Wagner ha poi sottolineato che comunque la serie ha cominciato ad assumere una identità unica con l'effettiva produzione, ma di non voler svelare ulteriori dettagli: ha ammesso di voler cercare disperatamente di non fare spoiler ai fan.

Il co-sceneggiatore ha però confermato la propria passione per la serie videoludica, che ha iniziato a giocare nel 1997, dandosi anche un obiettivo: se riuscirà a fare contenti i suoi ex compagni di stanza con cui giocava a Fallout, allora si dirà soddisfatto del risultato finale dello show.

A questo punto non ci resta che attendere l'appuntamento fissato al prossimo 12 aprile 2023 con l'esordio della serie TV di Fallout su Prime Video, per scoprire se effettivamente lo show si dimostrerà all'altezza delle aspettative.

Tra i protagonisti ci sarà anche Walton Goggins, che interpreterà un Ghoul inedito: nella stessa intervista abbiamo potuto scoprire qualche dettaglio in più su questo promettente personaggio.

Lo show ci permetterà anche di approfondire alcuni elementi della serie videoludica, incluse le origini del Vault Boy, nel caso ne aveste sentito la necessità.