Magic the Gathering, ecco le prime carte di Fallout (e la data di uscita)

Wizards of the Coast sta continuando a fondere Magic the Gathering, il gioco di carte più famoso del mondo, con tantissimi mondi tra cui quelli videoludici, e in queste ore ha mostrato le prime informazioni e le prime carte sull'espansione a tema Fallout.

Subito dopo aver lanciato il set di Doctor Who, che trovate ovviamente su Amazon, Wizards ha iniziato a stuzzicare i fan del titolo di Bethesda mostrando alcune delle carte che comporranno il set.

Il quale sarà parte di una grande espansione a tema videoludico, annunciata di recente, che includerà anche franchise come Assassin's Creed e Final Fantasy.

L'azienda lo ha annunciato un recente panel alla Gen Con, dedicato al festeggiamento prossimo del 30ennale di Magic e alle novità di prossima uscita. Nel corso del 2024 usciranno molte espansioni di Magic the Gathering, tra cui delle nuove uscite della linea Universes Beyond, in cui il gioco di carte si fonde con altri franchise.

Sulla pagina ufficiale sono arrivate le prime informazioni sul set di Fallout, con alcune carte in anteprima:

Magic: The Gathering – Fallout celebra tutti gli elementi dei giochi di Fallout dal 1997 ed è la prima “rivisitazione moderna” di alcuni dei classici giochi di Fallout, con versioni aggiornate dei personaggi e delle impostazioni di Fallout e Fallout 2, e sarà disponibile a partire dall'8 marzo 2024.

«Speriamo di riuscire a rendere omaggio alle dinamiche ed energiche radici post nucleari del GDR Fallout», dichiara Wizards of the Coast.

Ovviamente l'espansione avrà tutta la serie di prodotti solitamente creati per uscite del genere, come i mazzi commander e i collector's booster, che propongono versioni alternative delle carte ispirate all'estetica di Fallout, tra cui le carte in "stile Pip-boy" e le carte terra a tema che ripropongono gli scenari del gioco con una visuale isometrica che ricorda i primi episodi di Fallout.

A proposito di Bethesda, di recente ha salutato Pete Hines che, dopo una lunga carriera, ha lasciato l'azienda.