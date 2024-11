ExpressVPN: Naviga senza confini con l'IP dedicato e la migliore crittografia con uno SCONTO del 48%

Se siete alla ricerca di una VPN che offra un indirizzo IP dedicato e la migliore crittografia per garantire la massima privacy online, ExpressVPN è la scelta ideale. Attualmente, è disponibile un'offerta speciale che prevede uno sconto del 48% sull'abbonamento annuale, con l'aggiunta di 3 mesi gratuiti. Questo riduce il costo mensile da 12,95$ a 6,67$. Per ottenere un IP dedicato, è previsto un supplemento di 3,19$ al mese.

Express VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Con una rete globale che copre 105 paesi, ExpressVPN vi consente di selezionare la posizione ideale, inclusi paesi come Italia, Regno Unito e Stati Uniti, offrendo un accesso esteso a contenuti internazionali e locali. Questa vasta copertura permette di bypassare le restrizioni geografiche, accedere a servizi di streaming internazionali e scaricare contenuti in modo sicuro. Le velocità di connessione sono elevate e stabili, ideali per streaming, giochi online e download rapidi, posizionando ExpressVPN tra le migliori VPN disponibili.

La sicurezza è una priorità per ExpressVPN. Utilizza la crittografia AES-256 e la tecnologia TrustedServer, che opera su RAM anziché su hard disk, garantendo che nessun dato venga memorizzato permanentemente. Inoltre, adotta una rigorosa politica no-log, assicurando che nessuna informazione possa collegare gli utenti alle loro attività online, rispettando pienamente la vostra privacy.

ExpressVPN è compatibile con tutte le principali piattaforme, tra cui iOS, Android, Mac, Windows, Linux e persino router, permettendo di proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente. Offre un supporto clienti disponibile 24/7 tramite live chat, anche in italiano, per assistervi in ogni esigenza di configurazione o assistenza. Non sorprende che ExpressVPN sia stata riconosciuta come la migliore VPN da testate come TechRadar, The Verge e CNET, confermandosi una scelta leader per chi cerca sicurezza, prestazioni elevate e assistenza continua.

Approfittate ora di questa fantastica occasione per abbonarvi a Express VPN a un costo mensile assolutamente eccezionale. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

