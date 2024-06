Elicottero di salvataggio Airbus H175 LEGO a 177€: che dettagli!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo l'offerta sul set LEGO dell'elicottero di salvataggio Airbus H175, al momento disponibile su Amazon a soli 177,77€, rispetto al prezzo originale di 209,99€, permettendo di risparmiare con uno sconto del 15%. Questo set regalerà a tutti ore di divertimento, introducendo i costruttori all'universo dell'ingegneria grazie ai suoi dettagli motorizzati e manuali. Dotato di funzionalità affascinanti come la rotazione dei rotori, il carrello di atterraggio retrattile e il verricello rotante, oltre a vari meccanismi interni esplorabili, è l'ideale per gli appassionati di modellismo.

Elicottero di salvataggio Airbus H175 LEGO , chi dovrebbe acquistarlo?

L'elicottero di salvataggio Airbus H175 LEGO rappresenta un'opportunità fantastica per i costruttori appassionati di ingegneria e meccanica. Grazie alle sue funzioni sia motorizzate che manuali, è perfetto per i curiosi che vogliono scoprire come vola un elicottero nella realtà. Con la possibilità di controllare il passo delle pale del rotore, un carrello di atterraggio retrattile e un verricello con meccanismo rotante, offre un'esperienza unica ed autentica.

Con 2001 pezzi, non solo offre un'esperienza di costruzione immersiva, ma si distingue per tutti i suoi dettagli. Le dimensioni considerevoli di 24 cm di altezza, 72 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza rendono questo modello imponente una volta assemblato e bellissimo da esporre in casa o in ufficio. Necessita di 6 batterie AA per alimentare il motore incluso, invitando così le persone a esplorare la meccanica di volo.

Con un prezzo ridotto da 209,99€ a soli 177,77€, l'elicottero di salvataggio Airbus H175 LEGO rappresenta una proposta coinvolgente. Questo set non solo è ideale come regalo per stimolare la creatività e l'apprendimento, ma grazie alle sue funzionalità avanzate, offre un livello di interattività e realismo che affascina anche i costruttori più esperti.

Vedi offerta su Amazon