Ecto-1 LEGO a 192€: tutto il divertimento dei Ghostbusters!

Per gli appassionati dei Ghostbusters, Amazon presenta un'offerta imperdibile sull'Ecto-1 LEGO, un dettagliatissimo modello da costruire che riproduce fedelmente l'iconica auto dei film, basata sulla Cadillac Miller-Meteor del 1959. Con 2352 pezzi, questo kit vanta dettagli incredibili, rendendolo un pezzo da collezione unico per adulti. Inizialmente offerto a 239,99€, ora è disponibile a soli 191,89€, permettendovi di risparmiare il 20%. Un'occasione da non perdere per aggiungere un pezzo di storia dei Ghostbusters alla vostra collezione o come fantastica idea regalo. E a proposito di LEGO, avete visto i bellissimi pre-order disponibili?

Ecto-1 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

L'Ecto-1 LEGO è un articolo di collezionismo eccezionale che incontra le passioni dei fan dei Ghostbusters e degli appassionati di mattoncini. Questo modello, dettagliato e fedele al veicolo originale del film, è la scelta perfetta per chi desidera arricchire la propria collezione con un pezzo di storia cinematografica. Grazie alla sua complessità e ai 2352 pezzi, è consigliato agli adulti che amano dedicarsi a costruzioni di livello avanzato e cercano una sfida entusiasmante nonché un modo creativo per trascorrere il tempo libero.

Dotato di caratteristiche distintive come sterzo funzionante, botola con trappola per fantasmi e un sistema di identificazione spettrale, questo modello si distingue per la sua autenticità e fedeltà all'originale Cadillac Miller-Meteor del 1959. Inclusi nel set, i fan troveranno anche uno zaino protonico tra gli altri gadget dei Ghostbusters. Lungo 47 cm e alto 22,5 cm, il modello offre ore di appassionante costruzione e un risultato finale che impone ammirazione, sia come elemento di arredo che come tributo alla cultura pop.

Attualmente proposto al prezzo di 191,89€ invece dell'originale di 239,99€, l'Ecto-1 LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati dei Ghostbusters. È l'idea regalo perfetta per sorprendere e deliziare amici e familiari appassionati di LEGO e di storia del cinema.

