STUPENDA Ecto-1 LEGO a 192€: per tutti i fan dei Ghostbusters!

È il momento di tuffarsi nel mondo dei Ghostbusters con l'offerta imperdibile su Amazon del set Ecto-1 LEGO, proposto a soli 191,89€! Originariamente a 239,99€, vi regala uno straordinario sconto del 20%! Si tratta della riproduzione dettagliata dell'iconica auto dei Ghostbusters, perfetta per gli appassionati e i collezionisti. Dotata di sterzo funzionante, botola per fantasmi, e tanto altro, è l'ideale per allietare le vostre ore con un progetto coinvolgente e ricco di dettagli.

Ecto-1 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Ecto-1 LEGO è una proposta imperdibile per chi ama immergersi in progetti di costruzione dettagliati e ricchi di nostalgia. Rivolto in particolare agli appassionati dei Ghostbusters, questo kit rappresenta una splendida combinazione di divertimento e sfida. Grazie alla fedeltà nei dettagli come lo sterzo funzionante, la botola con trappola per fantasmi e la postazione estensibile con mitragliatore, oltre agli iconici elementi visivi del mondo Ghostbusters, vi garantisce ore di divertimento.

Si tratta della riproduzione fedele della Cadillac Miller-Meteor del 1959, trasformata nell'iconico veicolo acchiappafantasmi dei film Ghostbusters. Con le sue dimensioni di 22,5 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e 16,5 cm di larghezza, questo modello è ideale da esporre con orgoglio in casa o in ufficio. Non richiede batterie e viene fornito con un libretto di istruzioni che racconta la storia e il design dell'Ecto-1.

Il motivo per cui vi consigliamo l'acquisto di questo set a tutti i fan dei Ghostbusters e agli appassionati di LEGO è semplice: oltre a offrire ore di divertimento nella costruzione, questo modello dettagliato arricchisce ogni collezione con un pezzo iconico dei film. Ora disponibile a un prezzo speciale di 191,89€ invece di 239,99€, rappresenta un'ottima opportunità per possedere un pezzo di storia cinematografica.

Vedi offerta su Amazon