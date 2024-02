EA Sports FC 24 oggi vi costa MENO della metà! (-51%)

Immergetevi nell'entusiasmante mondo del calcio con EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch, ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di soli 29,50€, rispetto a quello consigliato di 59,99€, con un incredibile sconto del 51%! Affrettatevi a sfruttare questa offerta!

EA SPORTS FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 24 è particolarmente raccomandato per chi desidera immergersi in un mondo calcistico senza precedenti, con oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre e più di 30 campionati da esplorare. Grazie alle nuove evoluzioni di Ultimate Team, i giocatori avranno anche la possibilità di migliorare i propri campioni e di far crescere le leggende del proprio club, oltre alla possibilità di includere calciatrici e creare un undici da sogno.

Se la vostra passione è anche di tipo gestionale e strategico, EA SPORTS FC 24 saprà soddisfare le vostre esigenze permettendovi di scrivere la propria storia nella modalità Carriera sia come tecnico che come giocatore. Non manca, inoltre, la possibilità di sfidarsi con amici in Club e VOLTA FOOTBALL grazie alle funzionalità cross-play.

In definitiva, EA SPORTS FC 24 rappresenta un must-have per gli appassionati del calcio su Nintendo Switch. Con la sua ricca offerta di giocatori, squadre e campionati, unita alle innovazioni di gameplay e all'esperienza Ultimate Team, offre ore di divertimento autentico e avvincente. Acquistandolo al prezzo di 29,50€, rispetto a quello originale di 59,99€, gli appassionati otterranno un titolo completo e innovativo che riunisce il meglio del calcio mondiale.

