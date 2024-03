EA SPORTS FC 24 per PC in SUPER SCONTO: -80%!

Gli amanti del pallone sanno che, da ormai molti decenni, c'è un appuntamento costante con il calcio virtuale di EA Sports, che da quest'anno ha lasciato il vecchio nome FIFA per passare a EA Sports FC 24. E così, mentre la stagione prosegue, se ancora non avete preso la guida della vostra squadra del cuore per portarla a trionfare nei videogiochi, sappiate che potete farlo approfittando di un enorme sconto dell'80% sull'edizione PC di EA Sports FC 24, che per l'occasione si porta a casa a soli 13,99€.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PC, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 24 è un acquisto consigliato per gli appassionati di videogiochi di calcio che cercano una grafica realistica e vogliono mettere la maglia della loro squadra del cuore — come vi abbiamo raccontato nella nostra ricca video recensione. Grazie alla tecnologia HyperMotionV, il titolo offre un'esperienza di gioco unica, con un'attenzione particolare ai dettagli e alla fluidità del calcio reale. È ideale sia per chi ama sfidarsi in campionati prestigiosi come la UEFA Champions League, la Premier League e ovviamente la Serie A, sia per chi desidera personalizzare la propria squadra online in Ultimate Team, selezionando giocatori da varie epoche e un enorme database di calciatori attuali.

Per coloro che amano una sfida più strategica, EA SPORTS FC 24 offre la possibilità di vivere la carriera sia come giocatore che come allenatore, creando la propria storia nel mondo del calcio virtuale. Con una grafica migliorata grazie al motore Frostbite e funzionalità che ricreano l'esperienza televisiva, il gioco offre un'esperienza calcistica completa e coinvolgente.

Considerando l'odierno prezzo ridotto e le tantissime licenze ufficiali che riproducono squadre, atleti e competizioni reali, a soli 13,99€ è un gol da segnare praticamente a porta vuota.

