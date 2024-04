EA SPORTS FC 24 oggi costa POCHISSIMO: -69%!

Per gli appassionati di videogiochi, in particolare del calcio, su Amazon è disponibile una promozione imperdibile su "EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 | Videogiochi | Italiano". Con un prezzo di offerta di 24,99€ rispetto al prezzo originale di 79,99€, avete l'opportunità di risparmiare il 69%. Questa edizione offre un'esperienza realistica di gioco grazie alla tecnologia HyperMotionV e al motore Frostbite migliorato. Inoltre, potete creare la squadra dei vostri sogni con Ultimate Team, scegliendo tra giocatori e calciatrici del presente e del passato, e decidere il vostro percorso tra giocatore e tecnico. Approfittatene ora per vivere il calcio come mai prima d'ora.

EA SPORTS FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è l'acquisto perfetto per gli amanti del calcio che cercano un'esperienza di gioco innovativa e realistica. Con l'introduzione della tecnologia HyperMotionV, questo videogioco porta il realismo a un nuovo livello, traducendo la fluidità e il ritmo del calcio reale direttamente sullo schermo grazie ai dati raccolti in oltre 180 partite di alto livello. È particolarmente consigliato a coloro che apprezzano la profondità del gameplay e che desiderano vedere rappresentate con fedeltà le abilità dei loro giocatori preferiti, grazie anche a un motore grafico migliorato che offre un livello di dettaglio senza precedenti.

Non solo amanti del realismo, ma anche i giocatori che preferiscono creare e personalizzare la propria squadra troveranno in EA SPORTS FC 24 il loro gioco ideale. Ultimate Team, il gioiello della corona, permette di costruire la rosa dei sogni con giocatori e calciatrici del presente e del passato, garantendo ore di divertimento nella gestione del club. Coloro che desiderano cimentarsi in un'esperienza più strategica possono scegliere la carriera da giocatore o da tecnico, scrivendo la loro storia nel mondo del calcio. Offerto ora a 24,99€ da un prezzo originale di 79,99€, è un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati del genere.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 porta il realismo del calcio a un nuovo livello grazie alla tecnologia HyperMotionV, che traduce la fluidità e il ritmo del calcio reale grazie ai dati di oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei prestigiosi come la UEFA Champions League. Con l'aiuto del motore Frostbite migliorato, offre un'esperienza di gioco altamente dettagliata, dal realismo dei modelli dei giocatori alle emozionanti telecronache che rendono ogni partita avvincente. I giocatori possono creare la squadra dei sogni in Ultimate Team, scegliendo tra una vasta gamma di giocatori e calciatrici passati e presenti, oltre a personalizzare ogni aspetto del proprio club. Con un'ampia varietà di modalità di gioco, inclusi la Carriera giocatore e tecnico, EA SPORTS FC 24 promette un'esperienza di gioco profonda e gratificante per tutti gli amanti del calcio.

In conclusione, EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 offre un mix ideale di contenuti che soddisfano sia i giocatori solitari sia quelli competitivi online, mantenendo al suo cuore il gameplay realistico sostenuto da HyperMotionV. Ottimizzato per una resa visiva eccezionale grazie al motore Frostbite migliorato, non solo migliora l'esperienza visiva ma arricchisce anche il gameplay. Con una riduzione di prezzo da 79,99€ a soli 24,90€, è il momento ideale per entrare in campo e vivere l’autentica passione per il calcio. Lo raccomandiamo per l'immersività e l'ampia gamma di modalità che tiene i giocatori impegnati per ore, rendendolo un acquisto essenziale per gli appassionati di calcio.

