Dragon Quest III HD-2D Remake: un classico rinnovato già a PREZZO SCONTATO! - 21%

Se siete amanti dei giochi di ruolo classici e cercate un’esperienza unica, questa è l’occasione che fa per voi. Dragon Quest III HD-2D Remake è attualmente disponibile su Instant Gaming a soli 47,59€, con un interessante sconto del 21% rispetto al prezzo di listino di 60€. Un’offerta imperdibile per chi desidera immergersi in un’avventura senza tempo, rivisitata con un tocco di modernità.

Dragon Quest III HD-2D Remake, perché acquistarlo?

Questo remake è un omaggio straordinario a uno dei capitoli più amati della serie Dragon Quest, arricchito da una grafica HD-2D che fonde perfettamente la pixel art classica con i moderni effetti tridimensionali. Nei panni del figlio dell'eroe leggendario Ortega, sarete chiamati a proseguire la sua missione incompiuta e affrontare l’oscuro Ultrademone Padramos che minaccia il regno. Una trama epica vi aspetta, piena di colpi di scena e momenti indimenticabili che vi terranno incollati allo schermo.

Il gioco offre la possibilità di creare il vostro gruppo di avventurieri. Potrete reclutare fino a tre compagni, personalizzando il loro aspetto, la voce e la vocazione, aggiungendo una nuova professione: il domamostri, che amplia ulteriormente le strategie possibili durante il gameplay. La libertà di esplorare un vasto mondo ricco di castelli, città, segrete e misteri nascosti rende ogni sessione di gioco un’avventura unica.

Le battaglie a turni, tipiche della serie, offrono sfide strategiche entusiasmanti, dove l’uso sapiente di armi, abilità e incantesimi può fare la differenza contro i numerosi mostri che incontrerete lungo il cammino. Questo remake conserva tutto il fascino dell’originale, arricchendolo con nuove meccaniche e una presentazione visiva moderna che esalta ogni dettaglio.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva! Dragon Quest III HD-2D Remake è disponibile su Instant Gaming a soli 47,59€, ma il prezzo scontato potrebbe durare per un periodo limitato. Non aspettate oltre: preparatevi a vivere una delle avventure più iconiche del mondo dei videogiochi.

Vedi offerta su Instant Gaming