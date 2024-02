BOMBA AMAZON: 2 PowerBank ENEGON ora a SOLI 14€!

La paura di rimanere con i propri smart device scarichi a fine giornata, magari quando servono di più – perché dovete chiamare una persona cara, o magari perché usate il navigatore sul cellulare per rientrare dal lavoro – è ben nota a tutte le persone che hanno magari uno smartphone che ha difficoltà a rimanere carico fino alla sera, mentre si è fuori casa. Per ovviare alla cosa di solito ci si arma di power bank e sarete quindi felici di sapere che oggi potete comprarne ben due a prezzo ridottissimo del 50%, grazie a un coupon proposto da Amazon: la spesa sarà così di soli 14,49€!

2 Power Bank ENEGON, chi dovrebbe acquistarli?

Per gli amanti dei viaggi e coloro che non si fermano mai, questo duo di power bank da 10.000mAh di ENEGON è l'accessorio essenziale per mantenere sempre carichi i dispositivi. La capacità di oltre tre giorni di autonomia per modelli di iPhone popolari come l'iPhone 8 e l'iPhone X, e per altri dispositivi come il Galaxy S8, rende questi caricatori portatili ideali per chi cerca una soluzione affidabile per lunghe giornate in movimento o avventure nei weekend lontano dalle prese elettriche. Con triple uscite e doppi ingressi, è possibile ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, rispondendo alle esigenze di gruppi o famiglie in viaggio.

Per coloro che mettono al primo posto la portabilità ma che non vogliono concedere niente in perdita di prestazioni, il design sottile e compatto di questi power bank, insieme alla superficie opaca anti-impronte digitali, li rende incredibilmente maneggevoli e facili da trasportare in tasca o in borsa. L'indicatore LED a 4 stadi consente poi di monitorare agevolmente il livello di carica residuo, garantendo che l'energia non scarseggi mai nei momenti critici.

Considerando lo speciale coupon con sconto del 50%, si tratta di un'ottima occasione per portare a casa due power bank a un prezzo ridottissimo di soli 14,49€: la soluzione perfetta per non temere mai più di rimanere senza batteria.

Nota: ricordatevi di attivare il coupon nella pagina del prodotto per godere dello sconto.

