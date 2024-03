Ecco le cuffie Sennheiser Momentum 4 al prezzo PIÙ BASSO di sempre!

Mentre imperversano le Offerte di Primavera Amazon, è possibile trovare le cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 Special Edition a un prezzo speciale di 249,99€, con uno sconto significativo rispetto al loro prezzo abituale di 279€ e soprattutto rispetto a quello di listino di 399€. Queste cuffie offrono un'esperienza audio di alta qualità grazie ai trasduttori da 42 mm e alla tecnologia aptX Adaptive, che le rende perfette per gli amanti della musica. Con la cancellazione adattiva del rumore anche potrete immergervi completamente nella vostra musica preferita, mentre la modalità trasparenza vi consente di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante.

Sennheiser MOMENTUM 4, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 sono consigliate agli appassionati di musica che desiderano un'esperienza audio senza compromessi e desiderano godersi appieno i loro brani preferiti. Grazie ai trasduttori da 42 mm, offrono una qualità audio superiore e la possibilità di personalizzare il suono tramite un'app dedicata. La cancellazione adattiva del rumore consente di isolarsi dall'ambiente circostante, mentre la modalità trasparenza permette di restare consapevoli dell'esterno quando necessario.

Per coloro che trascorrono molto tempo al telefono o in videochiamate, i quattro microfoni digitali con beamforming assicurano chiamate chiare e nitide, eliminando il rumore di fondo. Il design leggero e pieghevole delle cuffie, insieme ai cuscinetti auricolari imbottiti, garantisce comfort durante tutto il giorno, supportato da una batteria che offre fino a 60 ore di riproduzione con ricarica rapida. Grazie alla connessione Bluetooth, è possibile effettuare chiamate cristalline e godere della cancellazione adattiva del rumore per un'esperienza di ascolto immersiva.

Queste cuffie sono disponibili attualmente a un prezzo scontato di 249,99€, rispetto al prezzo abituale di 279€. Con la loro qualità sonora, tipica del marchio Sennheiser, queste cuffie sono una scelta eccellente per gli appassionati di musica alla ricerca di un'esperienza di ascolto senza compromessi.

