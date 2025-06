Stellar Blade ha conquistato il pubblico per la sua grande autorialità, nonché una narrativa in grado di colpire al cuore con delle tematiche molto profonde, e non certo per l'avvenenza della sua protagonista che è stato un elemento in secondo piano rispetto al resto.

Non sono di questo avviso gli stessi sviluppatori che, com riporta Push Square, hanno definito "debole" il comparto narrativo del gioco.

Questa scioccante rivelazione arriva da Kim Hyung-tae, CEO di Shift Up, che in una recente intervista ha spiegato apertamente i difetti di Stellar Blade dal suo punto di vista.

«Il gameplay del gioco è stato completato relativamente presto, ma ciò che ci ha frenato maggiormente sono state le cutscene», ha esordito condividendo uno spaccato del processo di sviluppo:

«In un gioco d'azione, le cutscene svolgono un ruolo molto importante nella narrazione. È difficile trasmettere l'intera storia solo con l'azione. [...] Il costo di produzione delle cutscene è diventato eccessivo e alla fine, per motivi di efficienza, non abbiamo avuto altra scelta che ridurre le cutscene che integravano la visione del mondo o le narrazioni dei personaggi al di fuori della trama principale.»

Le energie creative si stanno invece concentrando sul sequel già confermato, dove Kim Hyung-tae promette di realizzare una «narrazione sufficientemente ricca» che possa finalmente allineare la qualità della storia a quella del gameplay.

Nel frattempo Stellar Blade si gode un grande successo con la sua seconda release su Steam, i cui utenti non soffrono evidentemente dei limiti narrativi del gioco e si stanno godendo la storia di Eve.

O almeno si stanno godendo Eve, diciamo.

In queste ore, infatti, il numero di mod per Stellar Blade è esploso. Alcune patch trasformano addirittura la schermata iniziale del gioco in veri e propri filmati per adulti, mentre altre intervengono direttamente sul modello del personaggio principale con modifiche anatomiche di vario tipo. Non mancano esempi particolarmente bizzarri, come una modifica che sostituisce le mani del protagonista con dei piedi. Anche il director è intervenuto per dire la sua riguardo le mod.