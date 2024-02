SVENDITA TOTALE: cuffie Austrian Audio al -26%!

Per gli amanti della musica e gli esperti del settore, le cuffie Austrian Audio Hi-X55 sono sicuramente da prendere in considerazione e attualmente sono offerte su Amazon a prezzo scontato . Inizialmente proposte a 319€, ora sono acquistabili a soli 236,50€, godendo di uno sconto del 26%. Queste cuffie over-ear, che coprono completamente l'orecchio, assicurano un comfort superiore con i loro padiglioni in materiale a memoria di forma e offrono un'elevata adattabilità.

Cuffie circumaurali Austrian Audio, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Austrian Audio Hi-X55 rappresentano una scelta eccellente per chi desidera eccellenza acustica e durabilità nel proprio equipaggiamento di uso quotidiano. Dotate dell'innovativa tecnologia "High Excursion" che assicura una migliore circolazione dell'aria e il più potente campo magnetico nella sua categoria, queste cuffie sono ideali per professionisti di studio di registrazione o per chi si occupa di mixaggio digitale, esigendo una chiarezza sonora impeccabile e una fedeltà assoluta all'originale.

I padiglioni over-ear con materiale a memoria di forma garantiscono un comfort prolungato durante l'ascolto, mentre la struttura resistente in metallo di archetto e cerniere promette una lunga durata anche con uso intensivo. Pertanto, chiunque cerchi la massima qualità audio e confort durante le sessioni in studio o nell'utilizzo quotidiano troverà nelle cuffie Austrian Audio Hi-X55 un compagno di valore e resistente. Con un cavo rimovibile con jack da 3,5 mm (lungo 3 metri) e un adattatore da 6,3 mm, coprono un ampio spettro di frequenze da 5 Hz a 28 kHz.

In definitiva, le cuffie Austrian Audio Hi-X55 si rivelano un'opzione superiore per i professionisti audio alla ricerca di prestazioni, comfort e durabilità. Il loro design sofisticato, abbinato alla tecnologia "High Excursion", fornisce una qualità sonora di primo livello a un prezzo vantaggioso di 236,50€, rappresentando un investimento intelligente rispetto al loro costo originario di 319€.

