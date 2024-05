Crash Bandicoot 4: It's About Time a meno di META' PREZZO! -57%

Il divertentissimo Crash Bandicoot 4: It's About Time per PlayStation 4 vi aspetta su Amazon a soli 29,79€, offrendovi un notevole sconto del 57% dal prezzo originale di 69,99€! Questo capitolo dell'iconica serie vi porterà in un'avventura che sfida il tempo stesso, insieme ai vostri marsupiali preferiti. E se invece preferite gli action adventure ad ambientazione storica, vi consigliamo di dare un'occhiata al prossimo Assassin's Creed Shadows.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, chi dovrebbe acquistarlo?

Crash Bandicoot 4: It's About Time (qui trovate la nostra recensione completa) è il titolo ideale per gli appassionati di giochi di avventura e per coloro che hanno un debole per i classici revitalizzati con un tocco moderno. Questo capitolo rappresenta una svolta epica nella saga dei marsupiali più amati del mondo dei videogiochi, offrendo un viaggio attraverso il tempo e lo spazio che metterà alla prova sia i veterani sia i nuovi giocatori. L'offerta è ancora più allettante per i possessori di una PlayStation 5, dato che il gioco include un aggiornamento gratuito per la nuova generazione di console, permettendo un'esperienza di gioco migliorata senza costi aggiuntivi.

Crash Bandicoot 4: It's About Time vi porta in un'avventura eccitante oltre i confini del tempo con i vostri marsupiali preferiti. Questo titolo vanta il ritorno dei noti antagonisti Neo Cortex e N. Tropy, che questa volta mirano a conquistare l'intero Multiverso, non solo il nostro universo.

In definitiva, non lasciatevi scappare Crash Bandicoot 4: It's About Time, attualmente disponibile al prezzo di soli 29,79€. Questo gioco rappresenta un'ottima scelta per gli amanti dei platform e delle avventure dinamiche, con il valore aggiunto di un aggiornamento gratuito per la PlayStation 5.

