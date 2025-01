Costruisci la magia con l’offerta LEGO di Feltrinelli: più compri, più risparmi!

Amanti dei mattoncini, è il momento di scatenare la vostra creatività! Fino al 27 gennaio 2025, Feltrinelli vi offre l’opportunità di risparmiare con una promozione esclusiva valida solo online sui set LEGO. Ecco come funziona:

Con una spesa minima di 59,90€, riceverete uno sconto del 10%.

Spendendo almeno 79,90€, lo sconto sale al 15%.

Superate i 109,90€ e ottenete il 20% di sconto!

Offerte Feltrinelli sui set LEGO: cosa potete acquistare?

Con centinaia di set tra cui scegliere, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra i più imperdibili, il set LEGO Ideas La Notte Stellata di Van Gogh. Questo capolavoro 3D vi permette di ricreare una delle opere più celebri del mondo direttamente a casa vostra. Perfetto per rilassarsi con un progetto creativo, questo set di 2316 pezzi è ideale come decorazione per casa o ufficio e include dettagli straordinari, come la minifigure di Van Gogh con cavalletto e pennello.

Se preferite portare un tocco floreale alla vostra casa, il set LEGO Icons Orchidea è quello che fa per voi. Con i suoi petali bianchi e rosa, il vaso blu e le foglie realistiche, è un’elegante aggiunta alla vostra collezione o un regalo perfetto per gli amanti del design. Questo set da 608 pezzi permette infinite possibilità di personalizzazione, regalando momenti di relax e creatività.

Non dimenticate le LEGO Minifigures Dungeons & Dragons, che portano il mondo fantasy direttamente tra le vostre mani! Con 12 personaggi collezionabili, ogni confezione misteriosa vi riserva un’epica avventura da costruire o esporre.

Perché approfittarne?

Risparmiate di più man mano che acquistate.

Trovate il set perfetto per rilassarvi o decorare la vostra casa.

Fate felici grandi e piccoli con regali unici e indimenticabili!

Correte sul sito LEGO e scoprite la magia di costruire e risparmiare! 🎉