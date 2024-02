Prezzo BOMBA per Corsair RM850e, il TOP degli alimentatori modulari

Non c'è PC performante che possa anche solo pensare di esistere (letteralmente) senza un buon alimentatore. Ecco perché approfittare di uno sconto su un buon modello, come il Corsair RM850e, è particolarmente importante: in questo momento potete trovarlo su Amazon a un prezzo speciale, che vi permetterà di averlo a soli 114,90€ – un bel risparmio, rispetto ai 159,90€ proposti di listino.

Corsair RM850e (2023), chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovissimo Corsair RM850e si presenta come la scelta perfetta per coloro che cercano un alimentatore in grado di dare energia i PC desktop più potenti, dotati di processori e schede video che richiedono un notevole apporto energetico a pieno carico. Con la sua compatibilità alle specifiche ATX 3.0 e PCIe 5.0, questo modello risponde alle esigenze di chi necessita di un sistema all'avanguardia, pronto a supportare le schede grafiche più moderne, come la recente serie NVIDIA GeForce RTX 40.

Inoltre, il Corsair RM850e si adatta alle esigenze degli utenti attenti alla gestione dello spazio e all'ottimizzazione dell'area di lavoro, grazie al suo design compatto e al cablaggio completamente modulare. Quest'ultimo consente di ridurre il disordine dei cavi, collegando solo quelli necessari al sistema, tenendo così perfettamente in ordine l'interno del vostro case.

La certificazione 80 PLUS Gold, combinata con la tecnologia avanzata che garantisce un funzionamento a basso rumore e la modalità Zero RPM Fan per carichi ridotti, lo rende perfetto anche per i creatori di contenuti o gli utenti che preferiscono ambienti di lavoro silenziosi. In sintesi, l'RM850e si posiziona tra gli alimentatori per PC più indicati per chi non vuole fare compromessi tra potenza, efficienza e tranquillità operativa. Considerando l'attuale prezzo ridotto, per cui potete portarlo a casa a soli 114,90€, è un'ottima soluzione per far fare il salto di qualità al vostro PC da gioco.

