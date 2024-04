PREZZO al MINIMO STORICO per questo dissipatore a liquido Corsair! 80€!

Con i suoi 16 LED RGB e le ventole PWM SP120 RGB ELITE, il dissipatore a liquido Corsair H60x RGB ELITE è una scelta eccezionale per chi desidera migliorare il sistema di raffreddamento del proprio PC con un dispositivo di alta qualità. Ideale per ottimizzare le temperature della CPU, sia per piattaforme Intel che AMD. In un'offerta straordinaria, oggi Amazon ha ridotto il prezzo di questo dissipatore per PC a un livello mai visto prima, equiparando una promozione del 2023. Pertanto, è il momento perfetto per acquistarlo a soli 79,90€.

Corsair H60x RGB ELITE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair H60x RGB ELITE è consigliato a chiunque stia cercando un dissipatore a liquido per CPU che offra prestazioni elevate e un'estetica accattivante. Con i suoi 16 LED RGB dinamici e le ventole PWM SP120 RGB ELITE Series, questo sistema non solo garantisce un'eccellente dissipazione del calore, ma consente anche di personalizzare l'aspetto del proprio setup con effetti di illuminazione sorprendenti.

Proposto a soli 79,90€, rispetto al prezzo originale di 98,29€, il Corsair H60x RGB ELITE si rivela un acquisto ideale per gli appassionati di PC che vogliono mantenere le temperature del proprio sistema sotto controllo, specialmente dopo un overclock, senza compromettere lo stile. Inoltre, la sua compatibilità con una vasta gamma di socket, tra cui Intel LGA 1700, 1200, 115X, 2066 e AMD AM5/AM4, lo rende una scelta versatile per una varietà di configurazioni.

Se sfruttate frequentemente le potenzialità massime del vostro processore, che sia per lunghe sessioni di gioco o per carichi di lavoro impegnativi, questo sistema di raffreddamento vi consentirà di farlo mantenendo prestazioni ottimali e un'estetica impeccabile del vostro PC. Tuttavia, l'offerta potrebbe essere valida solo per poche ore e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi vi consigliamo di cogliere al volo questa opportunità di acquistarlo a 79,90€.

Vedi offerta su Amazon