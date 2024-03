PREZZO TOP per Corel Painter: date una svolta all'editing fotografico

Corel Painter 2023, un software di riferimento per la pittura digitale e l'illustrazione, è attualmente in promozione su Amazon con uno sconto notevole durante le offerte di primavera. Originariamente proposto a un prezzo che superava i 400€ e occasionalmente in sconto a circa 300€, questo avanzato strumento è ora disponibile a un prezzo conveniente di soli 248,99€.

Corel Painter 2023, chi dovrebbe acquistarlo?

Corel Painter 2023 è l'ideale per artisti e designer che cercano di elevare la loro vena artistica nel mondo della pittura digitale, combinando tradizione dell'arte e innovazione tecnologica in modo eccellente. Con la sua straordinaria capacità di imitare vari media artistici tradizionali, questo software diventa un alleato prezioso per i professionisti che aspirano a un grado di realismo senza eguali nelle loro opere digitali.

Con un costo di 248,99€ per la licenza perpetua, chiunque voglia trasformare le proprie fotografie in opere d'arte o esplorare le immense possibilità della pittura digitale troverà in Corel Painter l'alleato perfetto. Oltre a soddisfare le esigenze degli artisti specializzati in concept art, illustrazione e arte contemporanea, grazie alle sue funzionalità avanzate di fotoritocco è anche rivolto a fotografi e creativi che desiderano dare una nuova dimensione ai propri lavori.

Corel Painter 2023 vanta anche un'interfaccia utente personalizzabile, una vasta selezione di pennelli e la capacità di importare ed esportare contenuti e pennelli da altre piattaforme come Photoshop. La flessibilità di questo software attrae sia i professionisti dell'arte digitale che chi sta iniziando il proprio percorso creativo, fornendo tutte le risorse necessarie per sperimentare e dare forma a ogni tipo di creatività. Considerando il corposo sconto di oggi, l'occasione è imperdibile per chiunque stesse cercando un software capace di tenere il passo con le sue ispirazioni (e aspirazioni) artistiche.

Vedi offerta su Amazon