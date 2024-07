Cooler Master MM731 in SUPER SCONTO su Amazon: prestazioni TOP a un prezzo MINI!

Se siete alla ricerca di un mouse gaming di qualità, leggero e performante, vi invitiamo a considerare l'eccezionale offerta disponibile su Amazon. Grazie a uno sconto del 62%, potete acquistare il Cooler Master MM731 a soli 26,68€, rispetto al prezzo consigliato di 69,99€. Un'occasione da non perdere per migliorare la vostra esperienza di gioco con un dispositivo all'avanguardia.

Cooler Master MM731, chi dovrebbe acquistarlo?

Cooler Master MM731 è progettato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti. Questo mouse gaming combina un design ergonomico e leggero con tecnologie avanzate, garantendo prestazioni ottimali durante le sessioni di gioco più intense. Con un peso di soli 59 grammi, il Cooler Master MM731 è tra i mouse più leggeri sul mercato, permettendo movimenti rapidi e precisi senza affaticare il polso. La sua struttura senza fili utilizza la tecnologia wireless a 2,4 GHz, assicurando una connessione stabile e a bassa latenza. Inoltre, è compatibile anche con il Bluetooth 5.1, offrendo una maggiore versatilità di utilizzo su diversi dispositivi.

Cooler Master MM731 non è solo leggero, ma anche estremamente performante grazie al sensore ottico di fascia alta, il PixArt PAW3370. Questo sensore offre una risoluzione fino a 19.000 DPI, garantendo una precisione eccezionale nei movimenti, fondamentale per i giochi competitivi. I DPI sono regolabili tramite il software MasterPlus+ di Cooler Master, che consente anche di personalizzare le impostazioni dei tasti e l'illuminazione RGB, permettendo di adattare il mouse alle vostre preferenze personali e alle esigenze specifiche del gioco.

La durata della batteria è un altro punto di forza del MM731. Con un utilizzo medio, la batteria può durare fino a 190 ore in modalità Bluetooth e fino a 72 ore in modalità wireless a 2,4 GHz. Questo significa che potrete giocare per lunghe sessioni senza preoccuparvi di ricaricare frequentemente il dispositivo. Quando necessario, la ricarica è rapida e semplice grazie al cavo USB-C incluso nella confezione.

In definitiva, questa offerta su Amazon inerente al Cooler Master MM731 rappresenta un'opportunità imperdibile per chiunque voglia migliorare la propria esperienza di gioco con un mouse altamente performante e tecnologicamente avanzato. Grazie al suo design ergonomico, al peso ultraleggero e alle prestazioni di alto livello, il Cooler Master MM731 è una scelta eccellente sia per i gamer professionisti che per gli appassionati. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione per acquistare un mouse gaming di qualità superiore a un prezzo imbattibile.

Vedi offerta su Amazon