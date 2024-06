CHE PREZZO! Questo SSD per Xbox X|S oggi costa pochissimo! (-18%)

Siete alla ricerca di un nuovo SSD da gaming per espandere la memoria su Xbox X|S ed eliminare i tempi di caricamento? Allora non dovete lasciarvi scappare questa vantaggiosa offerta Amazon, che oggi vi consente di acquistare l'ottimo WD_BLACK D30 da 1TB a soli 114,11€ anziché 139,38€, con uno sconto del 18% sul prezzo di listino. Questa unità SSD esterna offre una capacità estesa fino a 1 TB per archiviare fino a 50 giochi, è dotata di un abbonamento di 1 mese a Xbox Game Pass Ultimate e offre velocità fino a 900 MB/s per ridurre i tempi di caricamento! Non perdete l'occasione di migliorare la vostra esperienza di gioco con questa offerta.

WD_BLACK D30 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli appassionati di gaming su Xbox alla ricerca di una soluzione per ampliare lo spazio disponibile e migliorare i tempi di caricamento farebbero bene a considerare questo SSD speciale per Xbox X|S, ora disponibile a un prezzo più che conveniente. Con una capacità fino a 1 TB, è l’ideale per chi desidera archiviare fino a 50 giochi senza preoccuparsi dello spazio e ridurre i tempi di attesa grazie a velocità di lettura fino a 900 MB/s. Incluso nell'acquisto vi è anche un abbonamento di 1 mese a Xbox Game Pass Ultimate, che offre l'accesso a un vasto catalogo di giochi per console e PC, oltre alla possibilità di giocare online in multiplayer.

Questo SSD è progettato per adattarsi perfettamente all'estetica di Xbox X|S, fornendo non solo una soluzione di archiviazione pratica ma anche un tocco di stile per l'area gaming. È la scelta ideale per i giocatori che vogliono espandere la propria libreria di giochi senza sacrificare le prestazioni o compromettere lo spazio. Grazie alla garanzia limitata di 3 anni, offre anche una sicurezza aggiuntiva per il vostro investimento.

Acquistando il questo SSD per Xbox X|S oggi, vi assicurerete non solo un'estensione significativa della capacità di archiviazione dei vostri giochi, ma anche una riduzione dei tempi di caricamento grazie alla velocità elevata offerta. Con l'aggiunta di un mese gratuito al Xbox Game Pass Ultimate, avrete accesso immediato a più di 100 giochi per console e PC. Vi consigliamo vivamente di approfittare dell'offerta a soli 114,11€ prima che le scorte si esauriscano!

