L’attesa sembra davvero giunta al termine: Hollow Knight Silksong avrebbe finalmente una data di uscita ufficiale.

Secondo quanto trapelato da pochissimo, l’attesissimo sequel firmato Team Cherry debutterà il prossimo 4 settembre 2025, chiudendo così un silenzio che durava da oltre cinque anni.

La notizia ha immediatamente infiammato la community, che da tempo attendeva un annuncio concreto dopo innumerevoli rinvii e lunghi mesi di totale incertezza. Non è da escludere che la conferma arrivi durante la Gamescom, con un evento fissato proprio per oggi e considerato il palcoscenico ideale per un reveal di questa portata.

Presentato nel lontano febbraio 2019, Silksong era stato inizialmente pensato come un’espansione del primo Hollow Knight, che trovate scontato su Amazon, per poi trasformarsi in un vero e proprio sequel standalone.

Al centro della scena ci sarà Hornet, personaggio amatissimo dai fan, che guiderà i giocatori attraverso un regno completamente nuovo. Con il passare degli anni, però, gli aggiornamenti ufficiali sono stati pochissimi, alimentando meme, ironie e la sensazione che il progetto fosse destinato a restare intrappolato in un limbo.

Gli ultimi mesi hanno iniziato a cambiare le carte in tavola. Prima la conferma dell’inclusione nel catalogo Xbox Game Pass sin dal day one, poi le prime prove sul campo in occasione della Gamescom 2025 hanno fatto tornare l’entusiasmo attorno al progetto. Ora, con la data del 4 settembre, l’uscita sembra finalmente vicina.

Il nuovo capitolo sarà disponibile contemporaneamente su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, oltre alla nuova Switch 2, garantendo così un’uscita globale capace di raggiungere il pubblico più vasto possibile. Si tratta di una scelta in linea con l’eredità del primo episodio, che con il tempo è diventato uno dei metroidvania più influenti e amati degli ultimi vent’anni.

Per Team Cherry, questo debutto segnerà un momento cruciale: trasformare un’attesa interminabile in un’esperienza all’altezza delle aspettative, forte di uno stile artistico unico, combattimenti raffinati e quell’atmosfera sospesa tra fiaba e incubo che ha reso immortale l’originale Hollow Knight.

Il 4 settembre 2025 potrebbe quindi rappresentare il giorno in cui una delle leggende più attese della scena indipendente tornerà finalmente nelle mani dei giocatori. Questa volta, la lunga attesa potrebbe davvero essere finita.