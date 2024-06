CHE PREZZO! Mouse gaming Logitech G G502 X PLUS a -27%!

Siete alla ricerca di un nuovo mouse da gaming? Scoprite il Logitech G G502 X PLUS, l'iconico mouse gaming wireless ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 129,99€, contrassegnato da un notevole sconto dal suo prezzo originale di 179,00€, equivalente a un risparmio del 27%. Questo avanzato dispositivo da gioco è stato riprogettato per offrire prestazioni eccezionali grazie alla sua tecnologia LIGHTSPEED wireless, switch ibridi LIGHTFORCE per una risposta ultra-rapida e sensore per gaming HERO 25K per una precisione insuperabile. Con l'illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile, questo mouse è pronto a illuminare le vostre sessioni di gioco mentre vi garantisce un'esperienza di gioco senza compromessi.

Logitech G G502 X PLUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G502 X PLUS è un must per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni eccellenti e di una personalizzazione avanzata. Questo mouse è l'ideale per i videogiocatori che cercano velocità e precisione, grazie agli innovativi switch LIGHTFORCE che offrono una risposta veloce, essenziale nelle sessioni di gioco intense. Con il sensore per Gaming HERO 25K, Logitech G G502 X PLUS garantisce una precisione micrometrica senza smoothing, filtraggio o accelerazione, permettendo movimenti fluidi e controllati che possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Gli appassionati di gaming che desiderano esprimere la loro individualità apprezzeranno la personalizzazione offerta dal sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB, con 8 LED regolabili che permettono di creare combinazioni di colori uniche per ogni partita o stato d'animo. Inoltre, la rotella di scorrimento a doppia modalità ridisegnata e il pulsante DPI Shift reversibile conferiscono al Logitech G G502 X PLUS un livello di adattabilità unico, soddisfacendo le esigenze di chi cerca una presa comoda e funzionalità personalizzabili.

Con un prezzo di soli 129,99€, Logitech G G502 X PLUS presenta un rapporto qualità-prezzo eccezionale, soprattutto se si considerano le sue prestazioni elevate su Mac e Windows. Grazie alla combinazione tra tecnologia avanzata e design intuitivo, questo mouse è un acquisto consigliato per chi cerca un'esperienza di gioco superba e senza compromessi.

