Bundle DualSense + EA SPORTS FC 24 in OFFERTA a SOLI 95€! -17%

Siete appassionati di calcio e amate giocare con gli amici? Questa offerta è pensata proprio per voi! Attualmente, su Amazon, il bundle DualSense + EA SPORTS FC 24 è in offerta a soli 94,99€, rispetto al prezzo più basso recente di 114,90€, offrendovi così uno sconto del 17%. Approfittate di questa occasione per migliorare le vostre sessioni di gioco con questo elegante controller nero e bianco, dotato di tecnologia Bluetooth per una connessione facile e veloce.

Bundle DualSense + EA SPORTS FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle DualSense + EA SPORTS FC 24 (qui trovate la recensione completa del titolo) è l'acquisto perfetto per gli appassionati di gaming che desiderano intensificare la propria esperienza su PlayStation con un tocco di sportività ed esclusività. Ideale per chi apprezza la precisione e il comfort durante le lunghe sessioni di gioco, questo bundle soddisfa le esigenze di coloro che cercano l'ultimo grido in termini di controller wireless.

Grazie alla sua connettività Bluetooth, offre una libertà di movimento senza pari, eliminando i fastidi dei cavi ingombranti. Che siate fan sfegatati di calcio o semplicemente alla ricerca di un controller all'avanguardia che possa offrire un'esperienza di gioco immersiva e reattiva, questo bundle vi aspetta per portare il vostro gioco al livello successivo.

Perfetto per gli amanti dello sport più seguito in Italia, il bundle DualSense + EA SPORTS FC 24 può essere vostro a meno di 95€. Raccomandiamo caldamente l'acquisto di questo pacchetto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e la sua capacità di regalarvi decine di ore di divertimento.

Vedi offerta su Amazon