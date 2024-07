Bomba LEGO! Lo stupendo Atari 2600 in sconto del 30% sullo store ufficiale

Se siete appassionati di videogiochi e costruzioni LEGO, non potete lasciarvi sfuggire l'opportunità di acquistare il set LEGO Icons: Atari 2600 a un prezzo imperdibile. Disponibile su Lego Store a soli 167,99€, questo set offre uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino di 239,99€. Un'offerta unica che riporta in vita la magia degli anni '80 con dettagli incredibilmente fedeli e un tocco di nostalgia. Inoltre, se volete sempre rimanere aggiornati sulle ultime uscite LEGO, continuare a seguire il nostro articolo dedicato ai preorder.

Vedi offerta su LEGO Store

Set LEGO Icons: Atari 2600, perché acquistarlo?

Composto da 2.532 pezzi, questo set è pensato per gli adulti che desiderano rivivere i ricordi d'infanzia attraverso un'esperienza di costruzione gratificante. Il set include una replica della console Atari 2600 completa di cartucce di gioco e joystick, ricreando fedelmente tutti i dettagli della celebre console. Per rendere l'esperienza ancora più immersiva, il set include tre mini costruzioni che raffigurano i temi di tre famosi videogiochi Atari: Asteroids, Adventure e Centipede. Ogni cartuccia può essere inserita nella console vintage e conservata nel portacartucce, permettendo di mantenere l'ordine con stile.

Non solo avrete l'opportunità di costruire la console, ma anche di scoprire una scena nascosta degli anni '80. Questa vignetta rappresenta un ragazzino che gioca ad Asteroids in una tipica cameretta dell'epoca, completa di una classica TV, stereo, poster, telefono retrò e pattini a rotelle. Un'aggiunta che non solo arricchisce il set con dettagli autentici, ma vi trasporta direttamente nei magici anni '80.

Il set LEGO Icons: Atari 2600 è una celebrazione dell'era d'oro dei videogiochi. Con le sue tre cartucce di gioco retrò potete rivivere le emozioni di quei tempi direttamente a casa vostra. Ogni cartuccia è accompagnata da una mini costruzione ispirata ai giochi stessi: un'astronave che spara agli asteroidi, un castello e un centopiedi con fungo. Questo livello di dettaglio non solo rende il set affascinante, ma anche un oggetto da collezione imperdibile per qualsiasi appassionato di videogiochi e costruzioni LEGO.

Con il set LEGO Icons: Atari 2600, non solo costruirete una leggenda dei videogiochi, ma vi immergerete anche in un'esperienza nostalgica che celebra la cultura degli anni '80. Che siate alla ricerca di un progetto personale o di un regalo perfetto per un gamer, questo set rappresenta una scelta eccellente. Affrettatevi a cogliere questa offerta esclusiva su Lego Store e riportate in vita i ricordi della vostra infanzia con un tocco di innovazione LEGO.

Vedi offerta su LEGO Store