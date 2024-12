Bolide LEGO di Bowser a soli 18€: oggi tifiamo per il cattivo!

Immergetevi nelle avventure di Super Mario con il bolide LEGO di Bowser, ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 17,99€ invece di 29,99€ con una riduzione del 40%! Questo set è ideale per i bambini dai 8 anni in su, permettendo loro di guidare l'auto da corsa di Bowser per gare mozzafiato e di ottenere effetti sonori realistici usando i personaggi di LEGO Mario, Luigi o Peach (non inclusi). Con 458 pezzi, il bolide di Bowser è non solo un gioco di ruolo interattivo ma anche un'ottima aggiunta alla collezione di ogni appassionato di Super Mario. Un'idea regalo di Natale perfetta per gamer che desiderano ampliare il loro universo LEGO Super Mario.

Bolide LEGO di Bowser, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bolide LEGO di Bowser rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti i fan di Super Mario e set LEGO alla ricerca di un'avventura coinvolgente che sa mescolare costruzione e interazione digitale. Ideale dagli 8 anni in su, questo set di espansione non solo garantisce ore di divertimento attraverso la realizzazione del bolide di Bowser, ma offre anche un'esperienza di gioco interattiva unica grazie all'Action Tag associato al personaggio di Bowser in mattoncini. Con un prezzo vantaggioso, risulta essere un acquisto molto conveniente per arricchire i giochi di ruolo e le gare di Mario Kart in versione LEGO.

Inoltre, il set si rivela una scelta azzeccata per chi già possiede uno Starter Pack LEGO Super Mario, dato che è necessario per l'interazione con il bolide, permettendo di ottenere effetti sonori fedeli al gioco, come il ruggito del motore e il rumore degli pneumatici. La compatibilità con i personaggi LEGO Mario, Luigi o Peach (venduti separatamente) amplifica le possibilità di gioco e la raccolta di monete digitali, rendendo questo set un'aggiunta preziosa per i collezionisti e i giocatori che desiderano espandere il loro universo Super Mario LEGO. Non dimentichiamo l'app LEGO Super Mario che offre istruzioni dettagliate e suggerimenti creativi per costruire e giocare, rendendo così il bolide LEGO di Bowser un regalo perfetto per tutti i fan di Super Mario.

Attualmente offerto al prezzo vantaggioso di 17,99€ anziché 29,99€, il bolide LEGO di Bowser rappresenta una scelta eccellente per chi è alla ricerca di un regalo creativo e coinvolgente per i giovani fan di Super Mario. Con la possibilità di scaricare istruzioni tramite l'app LEGO Super Mario, vi sarà assicurato divertimento interattivo e stimolante. La combinazione di gioco di ruolo, creatività e interattività rende questo set un must-have per chi vuole espandere la propria esperienza LEGO Mario.

Vedi offerta su Amazon