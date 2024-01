Blasphemous II: preordina ora la Collector's Edition per PS5!

Selecta Games ha recentemente annunciato la Collector's Edition di Blasphemous II, il rinomato metroidvania sviluppato da The Game Kitchen. Se siete degli amanti del gioco e non vedete l'ora di esplorare i suoi misteri, vi piacerà sapere che i preorder per la versione PS5 sono finalmente aperti su Amazon.

Blasphemous II Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Questa è la vostra occasione per prenotare la Collector's Edition di Blasphemous II a 99,99€. Prenotandola su Amazon, soprattutto siete clienti Prime, vi garantirete la ricezione del gioco il giorno del lancio, il 20 marzo, beneficiando del prezzo più basso disponibile fino alla spedizione. Se non sei ancora iscritti a Prime, questo è il momento perfetto per provarlo gratuitamente per 30 giorni e godere di tutti i vantaggi offerti.

La Collector's Edition si presenta ricca di contenuti esclusivi. Troverete il gioco in formato fisico, una steelbook elegante, un manuale d'istruzioni, due CD con la colonna sonora originale di Carlos Viola, una guida strategica, una moneta in metallo, un set di carte, un certificato di autenticità, un artbook, una lettera di ringraziamento dagli sviluppatori e codici digitali per scaricare la colonna sonora.

Un acquisto imperdibile per tutti gli appassionati del genere metroidvania e dei giochi di The Game Kitchen. Che voi vogliate rivivere l'avventura del secondo capitolo o abbiate giocato solo il primo, questa Collector's Edition è un tesoro da aggiungere alla vostra collezione. Affrettatevi a preordinare, le scorte potrebbero esaurire rapidamente!

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!