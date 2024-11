Black Friday Nintendo, le migliori offerte su Switch e giochi

Il Black Friday è arrivato, e quest'anno promette di portare offerte imperdibili anche per gli appassionati di Nintendo! Se state aspettando il momento giusto per acquistare una nuova console o aggiungere alcuni titoli alla vostra collezione, questa potrebbe essere l’occasione ideale per risparmiare. Con promozioni esclusive su Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED, oltre a sconti su giochi e accessori, potrete aggiornare il vostro setup e vivere il mondo Nintendo al massimo. In questa guida vi presentiamo le migliori offerte Nintendo per il Black Friday, per assicurarvi di non perdere le occasioni più vantaggiose.

Nintendo Switch con Nintendo Switch Sports Set

Partiamo con l'edizione classica della console, nella splendida colorazione che ricorda i colori dell'iconico Super Mario. Oltre a Nintendo Switch, la promozione include il gioco Nintendo Switch Sports preinstallato, perfetto per divertirsi con attività sportive e sfide interattive. Inoltre, è incluso un abbonamento di tre mesi a Nintendo Switch Online, che permette di giocare online e accedere a una libreria di classici Nintendo.

Nintendo Switch Lite Corallo + Animal Crossing New Horizons + NSO 3 mesi

Ideale per chi cerca una console compatta e leggera, Nintendo Switch Lite offre una grande portabilità e un design adorabile. Questa edizione viene fornita con Animal Crossing: New Horizons (in versione digitale), ed è perfetta per chi ama rilassarsi in un mondo virtuale ricco di possibilità. Incluso anche un abbonamento di tre mesi a Nintendo Switch Online per godersi appieno tutto ciò che il gioco ha da offrire e per giocare in compagnia a una miriade di titoli.

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED è la scelta definitiva per chi desidera una grafica superiore e un display vibrante. Dotata di uno schermo OLED da 7", questa console portatile offre un’esperienza visiva senza pari e una memoria espandibile fino a 2TB, perfetta per chi vuole avere più giochi sempre a portata di mano.

Joy-Con Rosa

Questi Joy-Con in rosa pastello non solo aggiungono un tocco di colore alla vostra console, ma offrono tutte le funzionalità avanzate della tecnologia Joy-Con, inclusi i sensori giroscopici e l’accelerometro. Perfetti per il multiplayer locale, sono una scelta eccellente per lunghe sessioni di gioco grazie a un'autonomia che raggiunge le 20 ore.

Custodia da trasporto Orzly

Per chi desidera portare la propria Nintendo Switch o Switch OLED sempre con sé, questa custodia Orzly è la soluzione ideale. Con spazio per la console, i Joy-Con e accessori essenziali, garantisce protezione grazie al guscio rigido in EVA, mentre il morbido rivestimento interno protegge dai graffi.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Unitevi a Mario, Rabbid Peach e altri eroi in una galattica avventura strategica contro l’influenza di Cursa. Mario + Rabbids Sparks of Hope combina strategia e azione per un’esperienza coinvolgente che offre esplorazione, combattimenti a turni e una trama divertente. Perfetto per chi cerca un gioco stimolante e avvincente da aggiungere alla propria collezione.

Con così tante offerte, il Black Friday Nintendo è il momento perfetto per arricchire la vostra collezione e vivere nuove avventure nel magico mondo di Nintendo!