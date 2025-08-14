Epic Games Store continua la sua ormai tradizionale politica di omaggi settimanali, e da oggi propone, fino al 21 agosto, due titoli che non potrebbero essere più distanti per stile, atmosfera e approccio al gameplay: Hidden Folks e Totally Reliable Delivery Service – Standard Edition.

Entrambi sono riscattabili gratuitamente a partire da oggi, a patto di aggiungerli alla propria libreria digitale entro le 17:00 italiane del giorno di scadenza.

Il primo, Hidden Folks, è un’esperienza minimalista e rilassante che trasporta il giocatore in una sorta di “dove’s Wally?” interattivo, interamente disegnato a mano e animato con un’ironia sottile. L’obiettivo è semplice: trovare una lista di personaggi e oggetti nascosti in scenari sempre più intricati, pieni di piccoli dettagli, segreti e animazioni buffe.

Sul fronte opposto, Totally Reliable Delivery Service è l’esatto contrario: un titolo sandbox cooperativo, caotico e volutamente impreciso nei controlli, in cui il giocatore – da solo o in compagnia – deve consegnare pacchi in un mondo aperto pieno di ostacoli, mezzi di trasporto improbabili e situazioni surreali.

Come sempre, il procedimento per riscattare i giochi è semplice: basta accedere con il proprio account Epic Games, visitare la pagina dedicata nello store digitale e aggiungerli gratuitamente alla propria libreria.

Una volta riscattati, resteranno disponibili per sempre, senza alcuna scadenza o altro intoppo.

Se cercate un’esperienza rilassante e curata nei dettagli o, all’opposto, un concentrato di caos multigiocatore, da oggi fino al 21 agosto l’Epic Games Store vi offre entrambe le possibilità, senza spendere un centesimo.

