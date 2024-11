Saldi Black Friday su Nintendo eShop: tutti i giochi Nintendo in offerta

Le offerte di Nintendo eShop sono sempre particolarmente attese dagli utenti Switch, consapevoli che la grande N non è solita scontare i suoi videogiochi per lunghi periodi di tempo.

Per questo motivo è risultata fin da subito parecchio interessante l'ultima promozione dedicata al Black Friday: il negozio digitale per le console Switch ha deciso di proporre in offerta oltre 2000 videogiochi complessivi, per la maggior parte composti ovviamente da produzioni di terze parti (trovate gift card per i vostri acquisti online su Amazon).

Ma Nintendo ha deciso di sfruttare l'occasione anche per proporre numerose offerte su alcuni dei suoi migliori videogiochi e saghe, tra i quali emergono per esempio il capolavoro Tears of the Kingdom, numerosi capitoli di Super Mario e le trilogie di Bayonetta e Xenoblade.

Abbiamo dunque deciso di dare un'occhiata approfondita alle offerte, segnalando per voi tutti i giochi pubblicati da Nintendo — o comunque legati alle sue IP — disponibili in offerta per il Black Friday:

Saldi Black Friday: tutti i giochi Nintendo in offerta

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Another Code: Recollection a 41,99€ (anziché 59,99€)

a 41,99€ (anziché 59,99€) Astral Chain a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Bayonetta 2 + Bayonetta a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Bayonetta 3 a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Fire Emblem Engage a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Hyrule Warriors: Definitive Edition a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Hyrule Warriors: L'era della calamità a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Kirby e la Terra Perduta a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Mario + Rabbids: Kingdom Battle a 13,99€ (anziché 39,99€)

a 13,99€ (anziché 39,99€) Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold a 29,69€ (anziché 89,99€)

a 29,69€ (anziché 89,99€) Metroid Dread a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Metroid Prime Remastered a 27,99€ (anziché 39,99€)

a 27,99€ (anziché 39,99€) Pokémon Mystery Dungeon DX a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Super Mario Maker 2 a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Super Mario Odyssey a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a 48,99€ (anziché 69,99€)

a 48,99€ (anziché 69,99€) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Xenoblade Chronicles 2 a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Xenoblade Chronicles 3 a 39,99€ (anziché 59,99€)

Ovviamente ricordiamo che ci sono tantissimi altri giochi di terze parti molto interessanti nelle offerte del Black Friday: vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale della promozione al seguente indirizzo.

Tutte le offerte per il Black Friday termineranno l'1 dicembre: avete dunque circa un paio di settimane per approfittare di queste occasioni.