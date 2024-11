Amazon Black Friday 2024: offerte, date e tutto quello che serve sapere

L'attesa è finita: Amazon ha ufficialmente annunciato le date del Black Friday 2024, che sarà il 29 novembre. Tuttavia, gli sconti non si limiteranno a un solo giorno: l'intero evento promozionale prenderà il via il 21 novembre e si protrarrà fino al 2 dicembre, culminando con il Cyber Monday. Quest'anno, oltre alle migliaia di offerte online, Amazon ha deciso di stupire il pubblico con un'iniziativa speciale: l'apertura del Amazon Black Friday Universe, uno spazio esperienziale unico nel suo genere, situato in Via De Cristoforis, 1 a Milano.

Cos'è l'Amazon Black Friday Universe?

Dal 26 novembre al 1° dicembre, Amazon Black Friday Universe aprirà le sue porte per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva, pensata per far scoprire il vasto mondo di Amazon in modo del tutto inedito. Questo pop-up store sarà un vero e proprio viaggio nello spazio, dove gli ospiti potranno esplorare diverse aree tematiche, scoprire offerte esclusive e lasciarsi ispirare da idee regalo perfette per il Natale.

All'interno dello store, vi aspetta un’atmosfera unica, con scenografie coinvolgenti che trasformano lo shopping in un’esperienza indimenticabile. Ogni area è stata progettata per rappresentare al meglio i servizi e le novità di Amazon, permettendo di interagire direttamente con i prodotti e le offerte della settimana del Black Friday.

Le aree tematiche da non perdere

Made in Italy: Un'area interamente dedicata ai prodotti di artigiani e piccole imprese italiane. I visitatori potranno scoprire eccellenze come Bricioliamo, una storica pasticceria siciliana, che offrirà un sconto del 20% sui suoi dolci artigianali, utilizzando il codice "Milano2024" fino al 31 dicembre. Smile Planet: In collaborazione con Colgate Max White, questa sezione guiderà i visitatori verso un sorriso perfetto grazie ai nuovi prodotti sbiancanti che promettono risultati visibili in soli 3 giorni. #GETyourENDlook: Gli appassionati di beauty troveranno qui un paradiso dedicato al make-up e all’hairstyling, con consulenze gratuite e l'utilizzo dei migliori prodotti di marchi come L'Oréal Paris, Nyx Professional Makeup e Maybelline New York. Gli ospiti potranno anche testare la SteamPod di L'Oréal Professionnel, la piastra a vapore per capelli più amata dai professionisti. Amazon Fashion: In questa area, i visitatori potranno usufruire di una consulenza di analisi del colore gratuita con Alice Maggio di "Questione di Palette". Scoprire la propria palette cromatica sarà il punto di partenza per esplorare una selezione di abbigliamento e accessori proposti su Amazon Fashion. Amazon Fresh: Per i più golosi, è disponibile una sezione dedicata ai prodotti alimentari, con degustazioni di Galbani Santa Lucia e snack firmati Peviani. Non perdete l’occasione di scoprire le nuove creme dolci pronte all'uso di Galbani, ideali per dolci fatti in casa in pochi minuti. Top 10 Toys 2024: Pensata per le famiglie, quest’area espone i migliori giocattoli di quest'anno, accuratamente selezionati dagli esperti di Amazon.it. Un'esposizione che farà felici grandi e piccini, con idee regalo ispirate alle ricerche più popolari su Amazon. Dispositivi Amazon: Un viaggio tecnologico tra i dispositivi Echo, Kindle, Fire TV e prodotti per la casa smart di Ring. Un’occasione unica per scoprire le ultime novità, come il nuovo Kindle Colorsoft, il primo Kindle a colori, e la nuovissima Ring Battery Video Doorbell. Intelligenza Artificiale: Per chi è appassionato di tecnologia, sarà possibile esplorare l’area dedicata all'Intelligenza Artificiale, dove un assistente virtuale, Rufus, vi guiderà nella scelta dei prodotti. Inoltre, grazie a PartyRock, una piattaforma di AI generativa, potrete creare applicazioni creative come menu personalizzati e biglietti d’auguri digitali.

Amazon Black Friday 2024: cosa troverete?

Con il Black Friday 2024, Amazon promette una pioggia di sconti su migliaia di prodotti. Per approfittare delle offerte, si consiglia di iniziare a monitorare le promozioni già dal 21 novembre, soprattutto se siete iscritti al sevizio Amazon Prime. L'iscrizione ad Amazon Prime include vantaggi come spedizioni rapide gratuite, Prime Video, Prime Reading e molto altro.

Durante la settimana del Black Friday, potrete trovare sconti eccezionali su:

Tecnologia : Smart TV, laptop, smartphone e accessori come cuffie wireless e smartwatch.

: Smart TV, laptop, smartphone e accessori come cuffie wireless e smartwatch. Gaming : Console, videogiochi, periferiche e accessori.

: Console, videogiochi, periferiche e accessori. Casa e cucina : Robot aspirapolvere, frullatori, elettrodomestici smart.

: Robot aspirapolvere, frullatori, elettrodomestici smart. Moda : Abbigliamento e accessori delle migliori marche.

: Abbigliamento e accessori delle migliori marche. Bellezza: Cosmetici, strumenti per il make-up e trattamenti skincare.

Amazon Black Friday 2024: come prepararsi

Per non perdere le offerte più vantaggiose, vi consigliamo di creare una lista dei desideri in anticipo. Attivare le notifiche di offerta sull'app di Amazon vi aiuterà a essere tra i primi ad accedere agli sconti quando saranno attivi. Inoltre, iscrivendovi a Prime, potrete beneficiare di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, ideale per sfruttare al massimo le promozioni del Black Friday.

Il Black Friday 2024 si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell'anno, con migliaia di offerte imperdibili e novità esclusive per tutti i gusti. Non perdete l'occasione di visitare l'Amazon Black Friday Universe a Milano per un'esperienza di shopping unica nel suo genere.

