Bayonetta 3 ora a un SUPER prezzo da MediaWorld

Mentre spesso i videogiocatori si incagliano a parlare di schede tecniche e potenza grafica, Nintendo Switch ha proposto nei suoi quasi sette anni di vita dei giochi clamorosamente belli e di qualità, riuscendo a infarcire praticamente ogni suo anno di uscite di grandissimo valore. Tra queste c'è anche Bayonetta 3, che ha segnato il ritorno della strega più amata dei videogiochi, e che ora potete portare a casa spendendo solo 34,99€ (normalmente ne costa 59,99€) su MediaWorld. E, come sapete, per una produzione esclusiva per piattaforme Nintendo, uno sconto non è una cosa che si verifica troppo di frequente.

Bayonetta 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Bayonetta 3 è praticamente una canzone d'amore verso i giochi stilosi: ricchissimo di azione sopra le righe, con la sua carismatica protagonista, il gioco vi mette a tu per tu con combattimenti pirotecnici e vertiginosi, mettendo alla prova le capacità vostre e della vostra Nintendo Switch.

Come vi abbiamo spiegato ampiamente nella nostra recensione, dove abbiamo premiato il gioco con una valutazione di 9.5/10, Bayonetta 3 è una vera apoteosi di stile e sostanza, perché dietro la patina stilosa non si dimentica dell'importanza di un'esperienza di gioco godibile, controller alla mano. Si presenta, anzi, con delle meccaniche che rappresentano l'apice del genere, come un vero e proprio vulcano di idee per tutti gli amanti del genere action.

Si tratta quindi di un gioco che ci sentiamo di raccomandare a tutti coloro che amano le esperienze videoludiche ricche di adrenalina e stile, che non vedono l'ora di seguire Bayonetta in un'avventura confezionata con cura e maestria in praticamente ogni suo aspetto.

