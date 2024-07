AVETE DECISO! Il gioco che avete acquistato di più è MGS Delta!

Avete parlato, e il risultato è chiaro: il titolo che avete più acquistato recentemente (come potete vedere dal nostro articolo dedicato) è stato Metal Gear Solid Δ: Snake Eater! Il ritorno trionfale della saga di Metal Gear Solid ha conquistato il cuore e i portafogli dei giocatori di tutto il mondo, dimostrandosi un successo commerciale senza precedenti.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, pubblicato da Konami, è una fedele rivisitazione di uno dei capitoli più amati della serie, Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Questa nuova versione promette di portare ai fan e ai nuovi giocatori un'esperienza di gioco arricchita da grafica all'avanguardia, audio 3D immersivo e un gameplay rifinito che mantiene intatto lo spirito originale del gioco. Purtroppo, al momento il titolo è ancora privo di una data d'uscita precisa, ma potete trovare tutti i dettagli a riguardo nella nostra guida al preorder.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater - Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater - Deluxe Edition su PS5 è l'acquisto perfetto per gli appassionati di videogiochi che cercano un'avventura immersiva ambientata durante gli anni '60, in piena Guerra Fredda. Questo titolo non solo rivisita uno degli scenari geopolitici più critici del XX secolo, ma offre anche una modalità di gioco basata sulla sopravvivenza dove istinto, astuzia e capacità strategica giocano un ruolo chiave. Se vi affascina l'idea di immergervi in una giungla densa e pericolosa, dove potrete utilizzare tecniche mimetiche, affrontare il nemico in combattimenti ravvicinati, insidie, interrogatori e tecniche di sopravvivenza, allora questo gioco fa al caso vostro.

La Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta include una copia del gioco dell'edizione Day One, una Steelbook esclusiva, contenuti scaricabili aggiuntivi, un portachiavi in metallo, una patch da stirare dell'unità FOX e diverse carte da collezione disposte in una scatola a guscio personalizzata.

