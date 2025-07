FromSoftware continua a rifinire Elden Ring: Nightreign con piccoli ma significativi aggiornamenti.

La patch 1.01.4, appena rilasciata su tutte le piattaforme, punta tutto sulla stabilità e sulla correzione di bug che andavano a compromettere l’esperienza del gioco (che trovate su Amazon).

Nessun ritocco all’equilibrio, questa volta: a differenza delle patch precedenti, non ci sono modifiche a danni, classi o boss.

Tra i fix più rilevanti spicca quello legato al matchmaking, che ora non dovrebbe più andare in stallo nel caso in cui due giocatori entrino e lascino la squadra nello stesso istante — una seccatura che causava frequenti reset delle sessioni.

Anche l’interfaccia ha ricevuto un piccolo miglioramento: nel menu delle armi viene ora mostrato il tipo di ciascun armamento, una novità utile soprattutto per chi è agli inizi o sta sperimentando build alternative.

Sul fronte audio, torna a funzionare correttamente la musica legata al Recluse Remembrance, mentre a livello di gameplay è stato sistemato un exploit che permetteva di sopravvivere “illegalmente” al terzo boss del ciclo, resuscitando dopo il logout senza essere realmente sconfitti.

Anche il trofeo legato all’area Shifting Earth: Crater verrà assegnato correttamente anche in caso di uscita anomala dal gioco.

Non ci sono ancora novità ufficiali sulla modalità cooperativa a due giocatori, promessa in fase di sviluppo e finora rimasta fuori dai radar. FromSoftware aveva ammesso di averla “sottovalutata”, ma i fan più impazienti stanno già ricorrendo alle mod per forzare l’opzione.

La patch 1.01.4 è l’ennesimo tassello in un supporto post-lancio che, pur non velocissimo, dimostra l’impegno del team nel garantire un’esperienza quanto più solida possibile. Nightreign ha ancora delle zone d’ombra da risolvere, ma la direzione — a piccoli passi — sembra quella giusta.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «Elden Ring Nightreign rappresenta un tentativo coraggioso di evolvere l'universo di Elden Ring attraverso un formato cooperativo e dinamico. La progressione semplificata e la riduzione della libertà esplorativa potrebbero non soddisfare i puristi della serie, mentre l'introduzione di elementi tipici dei giochi roguelike e battle royale non si integra perfettamente con la filosofia di design di FromSoftware.»