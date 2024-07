Giugno 2024 si è rivelato un mese ricco di acquisti su Amazon, con molti di voi che hanno scelto alcuni dei prodotti tecnologici e di intrattenimento più innovativi e attesi del momento. Tra le novità più gettonate, figurano titoli di videogiochi di alto livello, dispositivi tecnologici di ultima generazione e accessori per il gaming. Di seguito, vi presentiamo i dieci prodotti più acquistati su Amazon a giugno 2024.

L'intento di questo articolo è quello di guidarvi alla scoperta di alcune perle rare che potrebbero essere ancora disponibili a prezzi vantaggiosi. Questo potrebbe essere il momento ideale per equipaggiarsi con gli strumenti giusti a un costo ridotto, potenziando così la vostra esperienza ludica. E non dimenticate che il Prime Day 2024 è ormai imminente.

Che cosa avete acquistato su Amazon a giugno 2024?

1. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Deluxe Edition

Il ritorno di un classico è sempre un evento, e questo è stato chiaramente dimostrato con il successo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Deluxe Edition. Questo titolo ha attirato l'attenzione di molti appassionati di videogiochi grazie alla sua grafica migliorata grazie all'impiego dell'Unreal Engine. La trama coinvolgente, che segue le avventure di Naked Snake in una missione di spionaggio durante la Guerra Fredda, è stata arricchita con nuove missioni e contenuti esclusivi. Questa edizione deluxe è un must-have per i fan della serie e per chiunque ami i giochi di azione e spionaggio, comprendendo una copia del gioco dell'edizione Day One, unaSteelbook esclusiva, contenuti scaricabili aggiuntivi, un portachiavi in metallo, una patch da stirare dell'unità FOX e diverse carte collezionabili disposte in una scatola a guscio personalizzata. Per maggiori dettagli inerenti al preorder del prodotto, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

Vedi su Amazon

2. The Legend Of Zelda: Echoes of Wisdom

Il nuovo capitolo della leggendaria saga di Zelda, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ha subito catturato l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. In uscita il 26 settembre 2024, il titolo vede la principessa Zelda come protagonista principale. Gli abitanti di Hyrule stanno scomparendo misteriosamente attraverso strani squarci apparsi all'improvviso, e tra le vittime c'è anche un famoso spadaccino. Per salvare il regno, Zelda si allea con la fata misteriosa Tri e utilizza il potere del bastone di Tri per creare repliche di personaggi e oggetti incontrati nel mondo. Questa innovativa meccanica di gioco consente di risolvere enigmi e sconfiggere i nemici in modi creativi, offrendo ai giocatori una vasta gamma di possibilità. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Vedi su Amazon

3. AceMagic AX16PRO

Il notebook gaming AceMagic AX16PRO con AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB di RAM, SSD 512 GB e scheda grafica Radeon RX Vega 8 ha riscosso un grande successo tra gli appassionati di tecnologia. Questo laptop è progettato per offrire prestazioni elevate sia nel gaming che nelle attività quotidiane. Il processore AMD Ryzen 7 5700U garantisce velocità e efficienza, mentre i 16 GB di RAM e l'SSD da 512 GB offrono ampio spazio di archiviazione e rapidità di accesso ai dati. La scheda grafica Radeon RX Vega 8 permette di giocare ai titoli più recenti con una qualità grafica eccezionale. Inoltre, il design elegante e la costruzione robusta rendono questo notebook una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile e potente. Se siete interessati all'acquisto di un nuovo notebook gaming, vi consigliamo di leggere la nostra guida.

Vedi su Amazon

4. Sony Playstation 5 Slim Digital

La nuova Sony PlayStation 5 Slim Digital ha dominato le vendite nel settore delle console. Con un design più compatto rispetto alla versione originale, questa console offre le stesse straordinarie prestazioni della PS5 standard, inclusi tempi di caricamento rapidissimi grazie all'SSD ultrarapido, supporto per giochi in 4K e una vasta libreria di titoli esclusivi. La PS5 Slim rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un'esperienza di gioco di alta qualità in un formato più maneggevole ed elegante. La console supporta anche il ray tracing, che migliora ulteriormente la qualità visiva dei giochi, rendendo le ombre e i riflessi più realistici. Inoltre, la PS5 Slim è compatibile con tutti gli accessori della PS5 standard, inclusi i controller DualSense e il visore PlayStation VR2.

Vedi su Amazon

5. Nintendo Switch Lite Hyrule Edition

Per gli amanti del mondo Nintendo, la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition è stata una delle preferite. Questa edizione speciale, decorata con dettagli ispirati alla serie di The Legend of Zelda, combina la portabilità della Switch Lite con un design unico che rende omaggio a una delle serie più iconiche di Nintendo. Perfetta per giocare in movimento, questa console offre una vasta gamma di giochi, dai classici Nintendo alle nuove uscite. La Switch Lite Hyrule Edition mantiene tutte le funzionalità della Switch Lite standard, inclusa la possibilità di collegarsi con altre console per il multiplayer locale e online. Inoltre, la batteria di lunga durata e il display luminoso garantiscono ore di gioco ininterrotto. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Vedi su Amazon

6. Alan Wake 2 Deluxe Edition

Il tanto atteso Alan Wake 2 ha entusiasmato molti giocatori con la sua uscita. Questo sequel del popolare gioco di avventura e horror psicologico continua la storia del tormentato scrittore Alan Wake, che deve affrontare nuove minacce soprannaturali mentre cerca di ritrovare la sua sanità mentale. L'edizione deluxe include espansioni della trama, missioni aggiuntive e contenuti esclusivi che approfondiscono ulteriormente l'universo del gioco. La grafica migliorata e l'atmosfera inquietante rendono questa edizione deluxe un acquisto imperdibile per gli appassionati del genere. Inoltre, il gioco sfrutta al massimo le capacità delle console di nuova generazione, offrendo effetti visivi mozzafiato e un'ambientazione immersiva. Vi raccomandiamo di leggere la nostra recensione completa del titolo.

Vedi su Amazon

7. Apple iPad Pro 11" M4 256GB

L'Apple iPad Pro 11" M4 256GB ha continuato a essere un best seller, grazie alle sue straordinarie capacità e alla versatilità. Con il nuovo chip M4, questo tablet offre prestazioni incredibili, ideali per la creatività digitale, il gaming e il multitasking. Il display Liquid Retina da 11 pollici con ProMotion, True Tone e ampio gamut cromatico P3 garantisce una qualità visiva senza pari, rendendo ogni immagine nitida e vibrante. La capacità di archiviazione da 256 GB offre ampio spazio per app, foto e video, mentre il supporto per l'Apple Pencil e la Magic Keyboard lo rendono uno strumento versatile per professionisti e creativi. Inoltre, la connettività 5G garantisce velocità di navigazione ultrarapide ovunque vi troviate.

Vedi su Amazon

8. Roborock S8 Pro Ultra

Il Roborock S8 Pro Ultra è stato un acquisto molto apprezzato per chi desidera mantenere la casa pulita senza sforzo. Questo robot aspirapolvere di ultima generazione offre funzionalità avanzate come la mappatura laser, il rilevamento intelligente degli ostacoli e una potente capacità di aspirazione. La mappatura laser permette al robot di creare una piantina precisa della casa, ottimizzando il percorso di pulizia. Inoltre, la funzione di pulizia a secco e a umido lo rende estremamente versatile ed efficiente, permettendo di affrontare sia la polvere che le macchie sul pavimento. Il Roborock S8 Pro Ultra è anche compatibile con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, permettendo di controllare il robot con semplici comandi vocali.

Vedi su Amazon

9. Samsung Galaxy S23 Ultra

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB si è distinto come uno degli smartphone più richiesti. Con il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 e la fotocamera da 200 MP, questo dispositivo è perfetto per chi cerca prestazioni al top e una qualità fotografica professionale. La capacità di archiviazione da 256 GB offre ampio spazio per app, foto e video, mentre la batteria di lunga durata garantisce un uso prolungato senza necessità di ricarica frequente. Il Galaxy S23 Ultra supporta anche la tecnologia 5G, che offre velocità di navigazione ultrarapide e una connettività stabile.

Vedi su Amazon

10. Joy-Con Hori con D-Pad di Zelda per Nintendo Switch

Gli accessori per il gaming sono sempre popolari, e il Joy-Con Hori con D-Pad di Zelda per Nintendo Switch non fa eccezione. Questo controller offre una maggiore precisione grazie al D-Pad tradizionale, rendendolo ideale per i giochi che richiedono controlli precisi, come i platform e i titoli d'azione. Il design ispirato a Zelda lo rende anche un pezzo da collezione per i fan della serie. Il Joy-Con Hori è compatibili con tutte le versioni della Nintendo Switch e può essere utilizzato sia in modalità portatile che collegato alla console docked.

Vedi su Amazon