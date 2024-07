Aumenti di Game Pass: il 54% di voi rinnoverà comunque l'abbonamento

La notizia dei nuovi prezzi di Xbox Game Pass ha indubbiamente creato delle discussioni tra gli appassionati, tra chi ritiene che comunque la manovra sia giustificata dall'abbondante offerta e chi, invece, pensa che Microsoft in questo modo si stia in parte "rimangiando" la parola data, costringendo gli utenti standard ad abbonarsi all'Ultimate per avere i giochi del day-one – che poi sono la punta di diamante della sua proposta.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, infatti, gli utenti del tier standard di Game Pass ora dovranno aspettare almeno sei o dodici mesi prima di vedere arrivare nell'abbonamento un gioco Xbox al lancio, come ad esempio è stato con Starfield e con Hellblade II.

Una manovra tempestiva in vista del lancio di Call of Duty: Black Ops 6 a ottobre, che mira a rimpolpare le fila di Xbox Game Pass Ultimate, che per l'occasione passa al prezzo di 17,99€ mensili.

Mercoledì vi abbiamo proposto un articolo che mette di fronte i prezzi dei vari abbonamenti e le loro offerte, per aiutarvi a visualizzare quali sono le diverse proposte ora sul mercato per chi gioca su console (o è interessato al cloud).

Abbiamo anche lanciato un sondaggio flash che, a caldo, vi chiedeva quale fosse la vostra reazione di fronte agli aumenti. E gli esiti sono abbastanza divisi, come ce li aspettavamo.

Contenti e scontenti, due facce dello stesso Game Pass

I risultati del sondaggio, al quale in poche ore hanno partecipato 270 di voi, sono stati i seguenti:

Sono abbonato e rinnoverò, non vedo problemi nei nuovi prezzi - 28%

- 28% Sono abbonato e rinnoverò, ma questi cambiamenti non mi piacciono - 26%

- 26% Sono abbonato e non rinnoverò - 21%

- 21% Non sono abbonato e non mi interessa - 18%

- 18% Non sono abbonato ma mi interessa - 5%

- 5% Non sono abbonato ma mi abbonerò per Call of Duty - 1%

Come potete notare, a prendere più voti (il 28%) è l'opzione che non vede problemi nelle novità, ma di poco: il 26% dei votanti ha invece affermato che sì, rinnoverà, ma non è convinto di queste modifiche.

Andando a sommare chi è abbonato e rinnoverà (compresi quelli che lo faranno un po' a malincuore), otteniamo il 54% dei voti – il 59% se sommiamo anche chi non è attualmente abbonato ma ha interesse per iscriversi in futuro.

Sommando, invece, chi non rinnoverà (il 21%) e chi non ha intenzione di abbonarsi in futuro, arriviamo il 39% dei voti totali.

Interessante anche il dato relativo a Call of Duty, considerando che solamente l'1% dei votanti valuterebbe di attivare un abbonamento proprio in vista del popolare shooter di Activision, che indubbiamente è l'ago della bilancia delle novità che stanno interessando Game Pass.