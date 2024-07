Quando arrivano i giochi "day-one" su Xbox Game Pass Standard? Arriva una risposta

Microsoft ha deciso di rivoluzionare ancora una volta i piani di abbonamento di Xbox Game Pass: non solo è stato annunciato l'ennesimo aumento di prezzo del servizio, ma è stato svelato anche un piano che sostituirà le attuali versioni base per Console.

Nei prossimi mesi verrà infatti svelato ufficialmente Xbox Game Pass Standard, un piano che includerà il multiplayer online offerto con Core, ma con una novità importante da tenere in considerazione: non ci saranno più i giochi gratis al day-one.

Per poter accedere dunque a tutte le esclusive Xbox fin dal giorno di lancio, sarà necessario iscriversi al piano Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), ma le esclusive verranno comunque proposte in seguito dopo un periodo di attesa che non è stato specificato nel comunicato ufficiale.

Ma quanto sarà necessario aspettare prima di poter vedere aggiunti nel catalogo di Xbox Game Pass Standard anche le esclusive non offerte al day-one?

Jez Corden di Windows Central ha chiesto chiarimenti alla casa di Redmond in tal senso, ricevendo anche una prima risposta ufficiale: tutti i giochi saranno valutati «caso per caso», ma i periodi di attesa dovrebbero variare dai 6 fino ai 12 mesi. E a volte perfino più a lungo.

In alcuni casi, presumibilmente per i titoli che Microsoft reputa i più importanti, potrebbe essere necessario attendere addirittura più di un anno prima di vederli aggiunti nel catalogo Standard di Xbox Game Pass.

Un sacrificio che sarà necessario sopportare per poter pagare qualche euro in meno al mese: in alternativa, gli utenti dovranno necessariamente mettere "mano al portafogli" e investire su Ultimate per potervi accedere fin da subito.

Una divisione dell'abbonamento che inevitabilmente creerà molta confusione per gli utenti meno esperti: abbiamo cercato di fare chiarezza sui prezzi e le offerte, confrontandole anche con altri tipi di abbonamento.

Staremo a vedere se questa strategia discutibile di Microsoft porterà a risultati utili: a tal proposito, potete votare il nostro sondaggio per farci sapere come la pensate al riguardo.