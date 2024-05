Call of Duty 2024 gratis su Game Pass al day-one

A quanto pare, dopo mesi di incertezze, è pressoché confermato: Microsoft aggiungerà il prossimo Call of Duty di quest'anno a Xbox Game Pass al momento dell'uscita.

Secondo il Wall Street Journal (via VGC), fonti a conoscenza della situazione affermano che il capitolo annuale di COD, non ancora annunciato ufficialmente, sarà incluso nel servizio di abbonamento.

Questo segnerebbe la prima volta in assoluto che un capitolo di Call of Duty viene incluso in un servizio di questo tipo al momento del lancio.

Secondo il WSJ, «Microsoft ha in programma di dare un'importante scossa alla sua strategia di vendita di videogiochi rilasciando il prossimo capitolo di Call of Duty nel suo servizio di abbonamento, invece di vendere solo il gioco à la carte, come avviene da tempo e in modo redditizio».

L'inclusione di Call of Duty nel Game Pass è stato a lungo un punto critico nelle lunghe battaglie giudiziarie seguite alla fusione tra Xbox e Activision-Blizzard.

Secondo Sony Interactive, infatti, ciò darebbe a Microsoft un vantaggio sleale se lo offrisse ai giocatori PlayStation 5 a prezzo pieno.

Ad ogni modo, il prossimo capitolo di Call of Duty potrebbe essere rivelato questo mese attraverso un evento in-game in Warzone.

Il codice scoperto dai dataminer dopo l'uscita dell'aggiornamento Modern Warfare 3 (che trovate su Amazon) e Warzone Season 3 Reloaded lascia intendere l'intenzione di annunciare il prossimo titolo della serie, prima di uno showcase dedicato al gioco previsto per a giugno.

Spulciando tra i file di un recente aggiornamento di Warzone, i dataminer hanno scoperto una serie di riferimenti a prossimo gioco, che pare sarà un Black Ops. Ovviamente vi aggiorneremo non appena arriverà la conferma finale.

I giocatori che preordineranno il prossimo Call of Duty potranno anche sbloccare il personaggio di Frank Woods in Warzone, cosa questa che rende ancora più probabile il ritorno della serie.