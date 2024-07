[SONDAGGIO] Cosa farai a fronte dei nuovi prezzi di Game Pass?

La notizia era nell'aria da qualche tempo – più o meno da quando abbiamo saputo che anche Call of Duty sarebbe entrato nella libreria on demand – e ora è ufficiale: Xbox Game Pass cambia i suoi prezzi con un rialzo, modificando anche il tier pensato per le console.

A partire dal 10 luglio (per i nuovi abbonati, dal 12 settembre per tutti gli altri), Xbox Game Pass Ultimate costerà 17,99€ al mese (erano 14,99€ in Italia) e sarà quello necessario per giocare i giochi del day-one inclusi nell'abbonamento.

Advertisement

Il tier console, che sarà ribattezzato "standard", servirà per accedere a una libreria senza nuove uscite e per giocare online (poiché include anche i benefici di Game Pass Core).

La situazione è di certo un po' confusa per chi si avvicina per la prima volta a Game Pass e vede così tanti livelli di abbonamento diversi, ma per fortuna abbiamo il nostro articolo esplicativo che vi spiega bene in cosa consiste ciascuno dei livelli di Game Pass.

Per riassumerlo qui:

Game Pass Core : è il vecchio Gold, permette di giocare online e ha una piccola libreria di giochi on demand;

: è il vecchio Gold, permette di giocare online e ha una piccola libreria di giochi on demand; Game Pass Standard : il vecchio Game Pass console, ha una libreria di giochi on demand molto ampia, permette di giocare online, non include il cloud;

: il vecchio Game Pass console, ha una libreria di giochi on demand molto ampia, permette di giocare online, non include il cloud; PC Game Pass : include la libreria di giochi per PC;

: include la libreria di giochi per PC; Game Pass Ultimate: include tutti i giochi (anche quelli del day-one), permette di giocare online, include il cloud.

La manovra sta venendo accolta in modo abbastanza divisivo, tra chi dice che i cambi di prezzo e di filosofia hanno senso in virtù di un'offerta di Game Pass andata arricchendosi dei giochi di Bethesda prima e di Activision Blizzard poi, e chi dice che invece non ha nessun interesse per Call of Duty e compagni, e quindi non vorrebbe pagare di più per quello che aveva già.

Abbiamo quindi deciso di chiedere a voi: come vi comporterete alla luce delle novità di Game Pass? Vi abbonerete o rinnoverete l'abbonamento? L'ago della bilancia per voi sarà effettivamente Call of Duty?

Fatecelo sapere nel sondaggio!