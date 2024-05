ASUS ROG Ally, console portatile potente come un PC, oggi a un prezzo SUPER! -25%

Avete sempre desiderato giocare ai vostri titoli preferiti per PC (e non solo) ovunque vi troviate? Questo sogno può diventare realtà con ASUS ROG Ally, attualmente in offerta su Amazon a soli 599,00€, rispetto al prezzo originale di 799,00€, permettendovi di risparmiare il 25%. Progettata per essere compatta, potente e leggera, ASUS ROG Ally garantisce prestazioni eccezionali e un design ergonomico per lunghe sessioni di gioco in tutta comodità.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally è consigliata a chi non vuole compromessi in termini di performance e portabilità nel mondo del gaming. Questa console è ideale per gli appassionati di giochi che desiderano un dispositivo compatto ma potente, capace di gestire senza problemi i titoli più pesanti grazie al processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB. Con la possibilità di espandere la capacità di archiviazione e connettere una scheda grafica esterna, soddisfa anche le esigenze dei gamer più esigenti.

Allo stesso tempo, ASUS ROG Ally risponde perfettamente alle necessità di chi è sempre in movimento ma non vuole rinunciare ai suoi giochi preferiti o alle funzionalità di un PC Windows 11. Il design ergonomico, un display touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e la sua funzionalità Dual Fan per la dissipazione del calore, garantiscono un'esperienza di gioco confortevole e prolungata, anche fuori casa. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

In definitiva, ASUS ROG Ally rappresenta un'offerta imperdibile per chi desidera un dispositivo gaming compatto ma potentissimo, capace di soddisfare sia le necessità di gaming sia quelle di un utilizzo più quotidiano come PC portatile. Con un prezzo attualmente ridotto da 799€ a soli 599€, offre uno dei migliori rapporti qualità-prezzo presenti sul mercato, rendendola una scelta consigliata per ogni appassionato di videogiochi che non vuole rinunciare a prestazioni di alto livello e portabilità.

Vedi offerta su Amazon