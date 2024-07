Assassin's Creed Valhalla per PS5 a SOLO 19€: la saga vi aspetta!

Avete effettuato il pre-order su Assassin's Creed Shadows? Mentre aspettate l'uscita ufficiale, oggi vi segnaliamo che Assassin's Creed Valhalla per PS5 è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 18,90€ anziché 29,01€. Godetevi uno sconto del 35% sulla vostra copia e preparatevi a scrivere la vostra saga vichinga. Scegliendo Assassin's Creed Valhalla potrete esplorare un vasto mondo aperto medievale, dalle gelide acque della Norvegia fino agli affascinanti ma paurosi regni dell'Inghilterra. Conducete il vostro clan in memorabili razzie, sfidate le truppe sassoni e arricchite la vostra gente con il bottino conquistato. Non lasciatevi scappare questa opportunità di vivere una memorabile avventura vichinga.

Assassin's Creed Valhalla per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Valhalla è raccomandato agli appassionati di giochi di ruolo e di avventure storiche, nonché agli amanti della cultura e della mitologia vichinga. Grazie alle sue meccaniche RPG avanzate, offre ai giocatori la possibilità di forgiare il proprio percorso, creando e evolvendo il proprio personaggio in base alle preferenze personali, influenzando in tal modo l'intero mondo circostante. Questo titolo è ideale per chi desidera immergersi in uno stile di combattimenti crudo e viscerale, dove è possibile brandire diverse tipologie di armi, dagli scudi alle asce, rivivendo lo spietato stile di combattimento dei vichinghi.

Con un affascinante mondo aperto ambientato tra i fiordi scoscesi della Norvegia e i regni tanto incantevoli quanto minacciosi dell'Inghilterra, Assassin's Creed Valhalla catapulta il giocatore nel cuore della vita vichinga, offrendo la possibilità di andare a pesca, cacciare e persino prendere parte a bevute da competizione. Inoltre, la guida di razzie leggendarie contro truppe e fortezze in tutta l'Inghilterra invita a scoprire il brivido dell'assalto tattico e della conquista. Questo gioco rappresenta un'occasione imperdibile per gli utenti che hanno più di 18 anni e ricercano un'avventura immersiva e ricca di azione, esplorazione e strategia.

Attualmente disponibile al prezzo di 18,90€ invece di 29,01€, Assassin's Creed Valhalla rappresenta un'offerta eccezionale per tutti i fan dei giochi d'azione e di ruolo ambientati in epoche storiche. Il gioco non solo promette decine di ore di gameplay entusiasmante ma offre anche un'intensa esperienza visiva e sonora. Vi immergerà completamente nell'antico mondo dei Vichinghi con una profondità di gioco impressionante.

Vedi offerta su Amazon