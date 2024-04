Assassin's Creed Origins + Odyssey per PS4 a 33€! Prezzo top!

Oggi Amazon propone la compilation Assassin's Creed Origins + Odyssey per PS4, disponibile a soli 33,03€ anziché 49,99€. Godetevi un viaggio mozzafiato nell'antico Egitto e nell'epoca d'oro dell'antica Grecia, dove potrete scegliere il vostro percorso come assassino. Tra esplorazioni di maestose piramidi, miti dimenticati e battaglie leggendarie, questa confezione vi offre una doppia dose di avventura con uno sconto del 34%. Immergetevi in queste narrazioni epiche e fate la vostra scelta tra Alexios o Kassandra per personalizzare la vostra esperienza di gioco.

Assassin's Creed Origins + Odyssey per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Origins + Assassin's Creed Odyssey rappresentano un'offerta imperdibile per i fan della serie e per i neofiti in cerca di un'avventura epica attraverso l'antico Egitto e la Grecia. Questo bundle è l'ideale per i giocatori dai 18 anni in su che desiderano immergersi in un'esperienza di gioco ricca di storia, mitologia e azione. Con Assassin's Creed Origins, viaggerete nell'antico Egitto, scoprendo i segreti delle grandi piramidi e i miti dimenticati, mentre impersonate un letale assassino in un'avventura che segna la nascita della Confraternita degli Assassini. Assassin's Creed Odyssey vi porta invece nell'epoca d'oro dell'antica Grecia, offrendo per la prima volta la possibilità di scegliere tra due eroi, Alexios o Kassandra. Con una vasta gamma di abilità da sviluppare e un mondo aperto enorme da esplorare, potrete forgiare la vostra leggenda, influenzando l'esito della storia con le vostre azioni. Se siete appassionati di giochi di ruolo e d'avventura che vi permettono di immergervi completamente in mondi storici dettagliati, questa offerta soddisferà senza dubbio le vostre esigenze.

Assassin's Creed Origins + Odyssey per PS4 vi porta in due straordinarie avventure nell'antichità. Modificherete il vostro equipaggiamento, migliorerete le vostre abilità e personalizzerete la vostra nave mentre esplorate paesaggi mozzafiato, dalle cime innevate delle montagne alle profondità del mar Egeo, incontrando personaggi famosi e scoprendo momenti chiave che hanno formato la civiltà occidentale.

Al prezzo conveniente di soli 33,03€, rispetto al costo originale di 49,99€, Assassin's Creed Origins + Odyssey per PS4 è un'opportunità imperdibile per gli appassionati della serie e per chi ama immergersi in avventure storiche ricche di azione. Vi offre la possibilità di vivere due epiche narrazioni in mondi sorprendentemente vasti e dettagliati, garantendo ore di intrattenimento. Questo bundle è un eccellente valore aggiunto per la vostra collezione PS4, perfetto per chi desidera esplorare storie affascinanti e mondi antichi. Raccomandiamo l'acquisto per un'esperienza di gioco indimenticabile che vi trasporterà indietro nel tempo.

