Assassin's Creed Mirage per PS5 torna a 29€ per la Gaming Week!

La Gaming Week di Amazon è iniziata (proseguirà fino al 5 maggio) e oggi vi segnaliamo l'offerta su Assassin's Creed Mirage - Launch Edition per PS5 a soli 29,99€. Questa edizione include il gioco base "Assassin's Creed Mirage", una mappa di Bagdad e un set di tre litografie. Immergetevi in un'avventura ricca d'azione e profondità narrativa, vestendo i panni di Basim, un giovane ladruncolo diventato Maestro Assassino. Esplorate la Bagdad del IX secolo, eseguite corse acrobatiche e eliminate i vostri nemici. Questa offerta vi permette di vivere l'esperienza completa di Assassin's Creed Mirage, arricchita da elementi di gioco che hanno definito la serie per 15 anni. Non perdete l'occasione di cambiare il destino di Basim in modi imprevedibili.

Assassin's Creed Mirage - Launch Edition per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Mirage - Launch Edition è la scelta perfetta per gli appassionati del genere azione-avventura e storico, offrendo un'immersione profonda nell'epica saga di Assassin’s Creed. Consigliato dai 18 anni in su, questo gioco soddisfa le esigenze di chi cerca una trama avvincente, arricchita da un gameplay evoluto che valorizza la libertà di esplorazione e un approccio tattico agli scontri. Gli acquirenti avranno l'opportunità di calarsi nei panni di Basim, un giovane ladruncolo che si trasforma in un maestro assassino, esplorando la Bagdad del IX secolo nella sua massima espressione di bellezza e mistero.

Con l'inclusione di una mappa di Bagdad, un set di tre litografie e la missione bonus "I quaranta ladroni", i fan della serie e i nuovi giocatori scopriranno una versione aggiornata e arricchita del gameplay che ha segnato 15 anni di successi del franchise. Grazie a corse acrobatiche, assassinii furtivi e una città brulicante di vita pronta a reagire ad ogni mossa, Assassin's Creed Mirage garantisce un'avventura mozzafiato. Un'offerta imperdibile per chi vuole immergersi in una delle saghe videoludiche più amate.

Al prezzo di 29,99€, Assassin's Creed Mirage - Launch Edition per PS5 rappresenta una proposta imperdibile per i fan della serie e per chi desidera immergersi in una storia avvincente e in un gameplay innovativo. La qualità del contenuto e l'attenzione ai dettagli rendono questa edizione un'aggiunta preziosa alla collezione di ogni giocatore. Se cercate un'avventura che mescoli sapientemente storia, azione e mistero, Assassin's Creed Mirage è la scelta perfetta.

