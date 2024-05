PREZZO TOP! MacBook Air M2 a meno di 1000€ su Amazon!

MacBook Air M2 è davvero un ottimo notebook per il lavoro. A differenza del modello con chip M1, il suo prezzo è sempre stato superiore ai 1.000€. Tuttavia, recentemente alcune promozioni lo hanno reso disponibile a soli 999€. Oggi, anche Amazon ha seguito questa tendenza, riducendo ufficialmente il prezzo del 26% e proponendo ai suoi utenti un'offerta senza precedenti! Se siete alla ricerca di un portatile per il lavoro, per lo studio o per l'intrattenimento vi consigliamo vivamente di cogliere al volo questa offerta speciale prima che le scorte si esauriscano.

Apple MacBook Air M2, chi dovrebbe acquistarlo?

MacBook Air M2 è un notebook consigliato per gli utenti che cercano un portatile leggero e potente per il lavoro, lo studio o l'intrattenimento. Con il suo design sottile, che pesa solo 1,24 kg, offre portabilità senza compromessi; la scelta ideale per chi è sempre in movimento. La CPU 8-core abbinata a una GPU 8-core, insieme a 8GB di memoria unificata, lo rendono perfetto per attività che richiedono alte prestazioni, come la programmazione, il design grafico e il montaggio video.

Inoltre, grazie alla batteria che offre fino a 18 ore di autonomia, vi accompagnerà per tutta la giornata di lavoro o di studio. MacBook Air M2 monta un display Liquid Retina da 13,6" che offre immagini brillanti e dettagli incredibili, oltre a un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale; entrambe caratteristiche incredibilmente importanti per chi è alla ricerca di un laptop per godersi al meglio la visione di film e serie tv.

Grazie a questa vantaggiosa offerta Amazon, che oggi offre MacBook Air M2 con uno sconto di 350€ sul prezzo di listino, potrete portarvi a casa uno dei migliori notebook sul mercato a prezzo ridotto e iniziare subito a beneficiare delle sue incredibili specifiche tecniche. Che siate alla ricerca di un dispositivo per il lavoro, per lo studio o per l'intrattenimento, MacBook Air M2 è il notebook che fa per voi.

