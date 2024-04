Apple 2022 iPad 10,9" da 64GB in OFFERTA a 405€! -31%!

Scoprite l'offerta esclusiva su Amazon dell'Apple 2022 iPad 10,9" da 64GB, disponibile al prezzo speciale di 405€, rispetto al costo originale di 589€. Questo significa che avrete un risparmio del 31% su un dispositivo che vanta un incredibile display Liquid Retina da 10,9", il potente chip A14 Bionic, fotocamera posteriore da 12MP e molte altre funzioni avanzate che migliorano sia il lavoro che gli svaghi. Affrettatevi a cogliere questa opportunità unica per portare a casa la versatilità e le alte prestazioni dell'iPad a un prezzo imbattibile.

Apple 2022 iPad 10,9"(64GB - 10ª generazione), chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPad 10,9" da 64GB è uno strumento versatile che soddisfa una vasta gamma di esigenze, rendendolo l’acquisto ideale per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia che cercano un dispositivo capace di supportare sia il lavoro che il divertimento. Grazie al suo incredibile display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, le immagini e i video sono vividi e realistici, ottimi per chi ama guardare contenuti in streaming o lavorare con grafica dettagliata. Con un chip A14 Bionic che garantisce prestazioni elevate, questo iPad è perfetto per chi ha bisogno di una macchina potente per applicazioni di editing video, giochi o software di produttività. Inoltre, la fotocamera da 12MP con grandangolo amplia le possibilità creative, ideale per chi ama la fotografia o ha bisogno di effettuare videochiamate di alta qualità.

In aggiunta, la sua compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio lo rende estremamente funzionale per chi scrive, disegna o lavora in modo intensivo con il testo. L'autonomia di tutto il giorno assicura che vi possa accompagnare durante lunghe giornate di lavoro o studio senza il bisogno di ricariche continue.

Il cuore pulsante è rappresentato dal Chip A14 Bionic, che insieme alla sua CPU a 6-core e GPU a 4-core garantisce prestazioni elevate per ogni tipo di attività. In aggiunta, presenta Touch ID per un'autenticazione sicura, Wi-Fi 6 per una connessione ultraveloce e una batteria che dura tutto il giorno.

In sintesi, l'Apple 2022 iPad 10,9" da 64GB è l'opzione ideale per chi cerca un dispositivo affidabile, potente e versatile ad un prezzo accessibile di 405€, notevolmente ridotto rispetto al suo costo originale di 589€. Grazie ai suoi componenti all’avanguardia e alle sue funzionalità pronte ad arricchire qualsiasi esperienza di utilizzo, lo consigliamo per studio, lavoro o intrattenimento.

