COUPON e SCONTO su questo aspirapolvere senza fili!

L'aspirapolvere senza fili Aonus A7 è potente, comodo da utilizzare e offre un'elevata autonomia, consentendo di pulire l'intera casa senza interruzioni per la ricarica. Lo schermo touchscreen consente di monitorare facilmente lo stato dell'aspirapolvere, mentre un sensore intelligente rileva la presenza di polvere regolando automaticamente la potenza di aspirazione. La spazzola a setole miste si adatta perfettamente a diversi tipi di pavimento. Originariamente venduto a 239,99€, è ora disponibile a soli 199,00€ grazie a uno sconto del 17%. Inoltre, è presente un coupon da attivare direttamente sulla pagina del prodotto per beneficiare di uno sconto extra di 40€, portando così il prezzo a soli 159€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 40€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 21 aprile, salvo esaurimento.

Aspirapolvere senza fili aonus A7

L'aspirapolvere senza fili Aonus A7 rappresenta una scelta ideale per chi cerca una soluzione di pulizia potente, versatile e intelligente. È adatto a famiglie con animali domestici grazie alla sua capacità di catturare peli e sporco su vari tipi di superfici. Inoltre, è ideale per chi soffre di allergie, grazie al sistema di filtraggio che garantisce un'aria più pulita riducendo la presenza di allergeni. Il sensore di polvere integrato regola la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco rilevata, mentre la spazzola a setole miste consente di passare facilmente da pavimenti duri a tappeti, offrendo così una pulizia su misura per ogni esigenza domestica.

Il suo schermo touch intelligente fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dell'apparecchio, compresa la durata della batteria e le modalità di aspirazione attive. Con una potenza di aspirazione di 38KPa e un motore senza spazzole da 480W, è in grado di rimuovere efficacemente polvere e detriti, rendendolo l'ideale per chi desidera mantenere la propria abitazione pulita con il minimo sforzo.

L'aspirapolvere senza fili Aonus A7 è un'opzione efficiente per la pulizia domestica. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alla semplicità d'uso, è ideale per pavimenti di ogni tipo e per abitazioni di dimensioni medio-grandi. È particolarmente adatto anche per chi ha animali domestici che perdono pelo. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 17%, il prezzo è di soli 199€, ma è possibile risparmiare ulteriormente applicando un coupon sconto direttamente dalla pagina d'acquisto, portando il prezzo finale a soli 159€. Un'offerta davvero conveniente per un prodotto di alta qualità.

